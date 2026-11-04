"Золотая полка" обернулась прятками: почему белорусский товар уходит в тень

На что тратят деньги белорусы и каким товарам отдают предпочтение? Ключевые вопросы - сегодняшней коллегии Комитета государственного контроля. За прошлую пятилетку страна не достигла цели по увеличению удельного веса продажи отечественной продукции. Более того, доля продаж белорусского товара снижается на протяжении нескольких последних лет.

В ритейле есть понятие "золотой полкой". Именно в этом месте, как показал мониторинг сотрудников Комитета госконтроля, и начинается игра в прятки. На уровне глаз находится дорогая импортная соль, а белорусская стоит на двух нижних полках.

Не только соль, но и консервы, кондитерские изделия, макаронные изделия - многие продукты, в производстве которых Беларусь сильна, занимают далеко не первые позиции. Значительно уступают зарубежным аналогам. Плюс ко всему ритейлеры используют и неудачную рекламу, "маскируя" свое мясо, брестское, под датское качество. Для чего и для кого? Неизвестно.

Аналогичная ситуация и с непродовольственной линейкой. Отечественный ассортимент столичного магазина косметики, бытовой химии и парфюмерии оставляет желать лучшего.

К примеру, количество шампуня импортного производства более чем в 5 раз превышает белорусское. Похожая ситуация со стиральными порошками, моющими средствами и мылом. И даже в таких небольших объемах белорусскую продукцию ставят вне поля зрения для потребителя. Но "все в соответствии с выкладкой" - уверяет руководство.

Наталья Русак, заместитель операционного директора сети магазинов косметики, парфюмерии и бытовой химии:

"Планограмму прорисовываем без ущерба товарам импортного производства и товарам белорусского производства. То есть они в равной степени представленности находятся на полках в наших магазинах".

Среди нарушений - местами нет ценников, где-то указана неправильная страна производителя.

Такой же "болезнью" страдают и небольшие магазины, где продается импортная одежда и обувь. Но здесь проблемы куда более масштабны.

Татьяна Леонович, ведущий госинспектор сектора контроля потребительского рынка Комитета госконтроля Минской области:

"На ряд обуви отсутствует маркировка, отсутствуют ценники с данной информацией, то есть невозможно определить. Если здесь есть кроссовки, какие мужские, какой размер, маркировка должна содержать из какой кожи они сделаны, текстиль или подошва, из какого материала. Также унифицированный знак должен быть".

То есть о стране происхождения, о составе тканей данные напрочь отсутствуют. Как и документы на некоторую продукцию... Безопасна ли эта одежда для ежедневного использования, и вообще - не навредит ли она нашему здоровью? Потребитель об этом не узнает, пока не проверит. Изобилием белорусской одежды, обуви, игрушек эта торговая точка в Колодищах не страдает. Представители КГК нашли лишь один отечественный товар - детский конструктор.

Магазины низких цен сильно влияют на снижение доли продаж белорусских товаров. Как и маркетплейсы, взаимовыгодная работа с которыми пока так и не выстроена. Но и это далеко не все точки торможения продвижения белорусского бренда на внутреннем рынке. О проблемах сегодня говорили на коллегии Комитета государственного контроля.

Елена Масурновская, начальник главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Торговые сети попросту игнорируют рекомендации МАРТ о приоритетной выкладке отечественных товаров. Мы разобрались, в чем же причина. Одной из таких причин является то, что импортеры выплачивают торговым сетям бонусы, различные виды вознаграждения за продвижение импортной продукции. А это сотни миллионов рублей. Наблюдаем и то, что имеется пассивность производителей, которые не продвигают свой выпускаемый товар. Некоторые востребованные модели снимают с производства. Слабая маркетинговая политика".

Впрочем, есть и те, кто в погоне за прибылью пренебрегает всеми правилами, переступая черту закона. Например, в Брестской области ДФР выявил факты неуплаты налогов в особо крупном размере - более 2,5 млн рублей борисовским обществом с ограниченной ответственностью. Около 20 магазинов по всей стране, торговавших постельными принадлежностями, сумками, обувью. Подобным фактам, как и другим нарушениям в сфере торговли Комитет госконтроля дал принципиальную оценку.

Юрий Кардымон, начальник отдела департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

"Работа по выявлению и пресечению преступлений в сфере розничной торговли нами не только не приостанавливается, но и будет продолжена в будущем. По каждому факту выявленных нарушений в сфере розничной торговли, причинивших существенный вред государственным и общественным интересам, всем лицам, допустившим такие нарушения, нами будет даваться принципиальная правовая оценка в рамках уголовного законодательства".

Очевидно, что белорусский товар на полках белорусских магазинов не должен быть на задворках. Шаги навстречу торговле должны сделать и производители. Вопрос лишь в том, хватит ли воли у обеих сторон.