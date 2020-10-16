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"Золотая ракетка" открывает будущих звезд белорусского тенниса

"Золотая ракетка" открывает будущих звезд белорусского тенниса. Турнир при поддержке Президентского спортивного клуба в этом году объединил юных мастеров ракетки в возрасте до 12 лет. Причем команды, а на старте соревнований их 16, представляют практически каждый регион нашей страны. Во второй этап, а матчи стадии проходят в этом месяце, пробились 12 теннисных коллективов.

4 команды по итогам второго этапа соревнований пройдут в финальный турнир, который в ноябре примут столичные корты. Напомним, победителями первого розыгрыша "Золотой ракетки" в прошлом году стали юные теннисисты из школы "Солнечный" Воложинского района.

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