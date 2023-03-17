Золотова и Чекина приговорены к 12 годам колонии

Бывший главный редактор художественно-редакционного отдела tut.by Марина Золотова приговорена к 12 годам колонии. Такое решение вынес 17 марта Минский городской суд, передает БЕЛТА.

Отбывать наказание Золотова будет в колонии общего режима. При этом ей зачтут срок содержания под стражей. Один день содержания под стражей будет соответствовать полутора дням лишения свободы.

Суд отменил арест, наложенный на имущество обвиняемой. Речь идет о денежных средствах на расчетных счетах в ряде банков.

Что касается, Людмилы Чекиной, бывшего гендиректора ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" (признанного в Беларуси экстремистской организацией), ей назначено аналогичное основное наказание - 12 лет колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить штраф в размере 1 тыс. базовых величин в сумме Br37 тыс. Кроме того, Чекина лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Золотова признана виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя нашей страны, призывами, обращенными к иностранным государствам, иностранным и международным организациям, к действиям во вред национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием средств массовой информации и сети Интернет, а Чекина - в организации указанных действий.

Золотова также признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных группой лиц, а Чекина - в организации таких действий.

Кроме того, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, которое повлекло причинение ущерба в особо крупном размере.

Приговор пока не вступил в законную силу, его могут обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Из материалов уголовного дела следует, что ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", будучи резидентом Парка высоких технологий, имело налоговые льготы. Между тем сервис kupi.tut.by не был собственной разработкой ООО, а при его функционировании использовалось программное обеспечение другой компании.

Чтобы получить налоговые преференции как резидент ПВТ, общество внедрило схему по дроблению бизнеса. Было создано подконтрольное ООО "Паблишер бокс", на которое формально перевели функции оказания посреднических услуг по разработке, изготовлению рекламных материалов, размещению рекламы на интернет-ресурсах участников договорных отношений, других услуг с использованием стороннего программного обеспечения. Это было необходимо для продолжения получения выручки.

Как рассказал следователь по особо важным делам Следственного комитета Илья Прокопенко в эфире телеканала "Беларусь 1", в ходе следствия были допрошены сотрудники администрации ПВТ, члены экспертного и наблюдательного советов. Выяснилось, что с учетом установленных в ходе следствия обстоятельств у "ТУТ БАЙ МЕДИА" в принципе не было оснований вступать и находиться в составе резидентов ПВТ.

По информации следователя, были установлены переписки между основными учредителями "ТУТ БАЙ МЕДИА" - их называли топами. Они обсуждали вопросы продажи части доли зарубежным инвесторам, в том числе представителям РФ. Соответственно рассчитывался рыночный коэффициент за счет минимизации налоговых расходов в связи с резидентством в ПВТ.

Как ранее отметили в Генпрокуратуре, в итоге в бюджет в 2019-2021 годах недоплачены налоги на более чем Br3 млн.

Кроме того, сообщалось ранее, что бывший гендиректор ООО Людмила Чекина организовала, а Золотова, будучи главным редактором, вместе с другими имела непосредственное отношение к опубликованию в 2020-2021 годах на ресурсе tut.by и связанных с ним аккаунтах в соцсетях информационных материалов. Публикации содержали заведомо позитивную оценку действий оппонентов власти, сознательно негативное отражение решений должностных лиц, иных граждан, выступавших за сохранение действующего конституционного строя. В материалах была скрытая координация протестной активности в обществе, сведения, направленные на дестабилизацию ситуации в стране и причинение вреда национальной безопасности Беларуси.