Золотой фонд Белтелерадиокомпании появится в широком доступе

"Это работа Белтелерадиокомпании, начиная с 1956 года. Кадры уникальные, ценные, неповторимые. Они представляют интерес и для историков, и для культурологов. К нам очень часто обращаются за этими кадрами. У нас изучают фонд и пишут диссертации, поэтому он пользуется спросом. Это не мертвый груз, который лежит в архиве в фонде. Мы с ним работаем, мы его описываем".

