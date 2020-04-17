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Золотой фонд Белтелерадиокомпании появится в широком доступе

Алла Веренич, директор Дирекции фондовых материалов Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании:

"Это работа Белтелерадиокомпании, начиная с 1956 года. Кадры уникальные, ценные, неповторимые. Они представляют интерес и для историков, и для культурологов. К нам очень часто обращаются за этими кадрами. У нас изучают фонд и пишут диссертации, поэтому он пользуется спросом. Это не мертвый груз, который лежит в архиве в фонде. Мы с ним работаем, мы его описываем".

В сообществе фонда БТ ждут обратной связи в комментариях

Наши коллеги обращаются к подписчикам, чтобы восстановить архив в части его описания. По хештегам помогите найти и узнать кадры прошлого. Вы сможете увидеть материалы, которые не имеют сопроводительной документации, и помочь нам узнать героев, события и места, в которых велись съемки.

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