"Золотую литеру" вручили в Бресте

Специальный приз "за вклад в журналистику" достался обозревателю отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Андрею Муковозчику. А вот Гран-при уехал в руки редакции районной газеты "Ляхавіцкі веснік" за творческий проект "Школьны дзённік". Такой же наградой отмечен проект "За печатью памяти" (БЕЛТА, газета "7 дней", журнал "Беларуская думка" вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции).