3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Золотую литеру" вручили в Бресте
Стали известны результаты главного состязания среди журналистов печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий. В Бресте накануне вручили "Золотую литеру".
Специальный приз "за вклад в журналистику" достался обозревателю отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Андрею Муковозчику. А вот Гран-при уехал в руки редакции районной газеты "Ляхавіцкі веснік" за творческий проект "Школьны дзённік". Такой же наградой отмечен проект "За печатью памяти" (БЕЛТА, газета "7 дней", журнал "Беларуская думка" вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции).
Всего было подано свыше 400 заявок. Заветную статуэтку получил лишь 21 участник.
Конкурс "Золотая литера" проводится ежегодно. Организатором выступает Министерство информации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей