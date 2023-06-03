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"Золотую литеру" вручили в Бресте

Стали известны результаты главного состязания среди журналистов печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий. В Бресте накануне вручили "Золотую литеру".

Специальный приз "за вклад в журналистику" достался обозревателю отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Андрею Муковозчику. А вот Гран-при уехал в руки редакции районной газеты "Ляхавіцкі веснік" за творческий проект "Школьны дзённік". Такой же наградой отмечен проект "За печатью памяти" (БЕЛТА, газета "7 дней", журнал "Беларуская думка" вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции).

Всего было подано свыше 400 заявок. Заветную статуэтку получил лишь 21 участник.

Конкурс "Золотая литера" проводится ежегодно. Организатором выступает Министерство информации.

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