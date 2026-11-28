28 ноября в концертном зале "Минск" пройдет большая программа "Посвящение Песняру", приуроченная к 85-летию со дня рождения основателя "Песняров" Владимира Мулявина.

На сцену вместе с легендарным ансамблем выйдут финалисты проекта #ПеснярыChallenge, детские коллективы и коллеги из России, а почетной гостьей вечера станет внучка артиста София Гутор-Мулявина.

Зрителей ждут золотые хиты в исполнении артистов разных поколений. Начало концерта в 19:00.