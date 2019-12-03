Золотых и бриллиантовых семейных юбиляров чествовали в агрогородке Луцковляны

Уважать, любить и понимать. Такие и многие другие советы семейного счастья могут дать пары, прожившие вместе больше полувека. В Гродненском районе в тринадцатый раз поздравили тех, кто в этом году отпраздновал 50- и 60-летие брака. В Беларуси подобное мероприятие проводится только на Гродненщине.



Наталья и Генрих Кумко неразлучны со школьной скамьи. Вот уже 60 лет они вместе и поддерживают друг друга в любых жизненных ситуациях.



Важна в семейной жизни и поддержка детей. Двое сыновей и дочь золотой пары Эйсмонт всегда были хорошими помощниками для своих родителей.



Любовь, уважение и взаимопонимание Анны и Михаила стали для их детей ориентирами в собственных семьях.



Дети становятся поддержкой и радостью в любой любящей семье. Золотые семейные юбиляры Газиза и Василий Веснины уверены, что их сплотили именно дети.



В этом году в агрогородке Луцковляны чествовали двадцать пять золотых и три бриллиантовые пары.



Верится, что в 2020 тех семей, которые отметят значимые юбилеи совместной жизни, будет еще больше.



