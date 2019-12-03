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Золотых и бриллиантовых семейных юбиляров чествовали в агрогородке Луцковляны
Уважать, любить и понимать. Такие и многие другие советы семейного счастья могут дать пары, прожившие вместе больше полувека. В Гродненском районе в тринадцатый раз поздравили тех, кто в этом году отпраздновал 50- и 60-летие брака. В Беларуси подобное мероприятие проводится только на Гродненщине.
Наталья и Генрих Кумко неразлучны со школьной скамьи. Вот уже 60 лет они вместе и поддерживают друг друга в любых жизненных ситуациях.
Важна в семейной жизни и поддержка детей. Двое сыновей и дочь золотой пары Эйсмонт всегда были хорошими помощниками для своих родителей.
Любовь, уважение и взаимопонимание Анны и Михаила стали для их детей ориентирами в собственных семьях.
Дети становятся поддержкой и радостью в любой любящей семье. Золотые семейные юбиляры Газиза и Василий Веснины уверены, что их сплотили именно дети.
В этом году в агрогородке Луцковляны чествовали двадцать пять золотых и три бриллиантовые пары.
Верится, что в 2020 тех семей, которые отметят значимые юбилеи совместной жизни, будет еще больше.
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