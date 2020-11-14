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"Зона Х" отмечает 20-летний юбилей
20-летний юбилей сегодня отмечают наши коллеги, благодаря работе которых зрители в числе первых узнают и следят за развитием чрезвычайных и криминальных событий встране имире.
За столько лет в эфире "Зона Х" стала визитной карточкой канала "Беларусь 1". Для информационной, криминальной программы это серьезный возраст. Журналисты стараются освещать события максимально объективно.
"Зона Х" - это новости без политики. Многие помнят прежних ведущих программы и разные форматы вещания. С 2000 года наш проект был разным, но всегда был в эфире. Утром и вечером.
"Зона Х" - это отдел криминальных новостей, а значит журналисты передачи всегда и везде первые, это своего рода универсальные солдаты, которым под силу рассказать и про социальные конфликты, и про криминальные разборки.
Репортеры "Зоны Х" уже не раз доказывали, что невыполнимых задач не существует.
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