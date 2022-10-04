Зона отчуждения: в каких условиях проходит демонтаж Игналинской АЭС?

В Литве все чаще вспоминают Игналинскую АЭС и не как наследие советской оккупации. Не пойди страна на условия Евросоюза, служила бы станция до сих пор верой и правдой. В итоге ни тебе энергии, ни безопасности.

АЭС прекратила свое существование, но "покойник" (так говорят сами атомщики) "оказался беспокойным". В Литве нет должной утилизации опасных веществ. Впрочем, узнать правду все сложнее. Подробности у Анастасии Бенедисюк.

"Высокая радиоактивность, токсичность аэрозолей, повышенная пожароопасность" - при таких условиях проходит демонтаж Игналинской атомной электростанции. Цитирую ветерана литовской АЭС Владимира Кузнецова. Все эти годы он бьет тревогу: под угрозой не только национальная, но и безопасность соседних государств.

Что интересно, Литва обещает, что к 2038 году не будет Игналины. А как планируют отправить ее в утиль? Молчат.

Там выбрали суперстратегию: делаем, как делаем и вернемся к вопросу лет через 5.

Опять цитата: "планирование работ осуществляется от достигнутого уровня и не более чем на 5 лет вперед".

Но что делать с радиоактивным графитом, коего там большое количество? Из него сделаны корпуса реакторов. Их предстоит демонтировать, а технологии в мире до сих пор нет. Работы по изучению ведут только в лабораторных условиях.

Все тот же Кузнецов из Игналинки утверждает, что из-за высокого уровня гамма- и бета-излучения разборка графитовой кладки людьми невозможна, это должны делать уникальные роботы. А их еще создать и обучить нужно.

Также не обойтись без проектирования и строительства полномасштабного тренажера, разработки соответствующего программного обеспечения, обучения операторов. К тому же графитовая пыль взрывоопасна.

И здесь вспоминаем про планирование на 5 лет. Как думаете, в Литве сейчас до роботов и тренажеров?

В процессе разборки графитовой кладки потребуется безопасная технология размола кирпичей, обломков графита и иммобилизация графита в геополимерную матрицу в защитном контейнере. Но такой технологии тоже нет. Необходимо также предусмотреть исключение выхода радиоактивного и токсичного хлора-36 и трития в помещения, где работает персонал. Облученный реакторный графит воздействует на ДНК и РНК. МАГАТЭ в 2016 году признало потенциальную опасность, сложившуюся в мире с обращением, утилизацией и окончательным захоронением облученного реакторного графита. Владимир Кузнецов, председатель Ассоциации ветеранов Игналинской АЭС

В Литве 3770 тонн облученного графита.

Безопасность, кажется, не первоцель Литвы. (О доходах чуть позже)

Пока. Нарушение правил эксплуатации - это ведь на Игналинской АЭС тоже было. Представители МАГАТЭ фиксировали факт выхода отработанного ядерного топлива наружу из поврежденного тепловыделяющего элемента. И было это уже после остановки работы АЭС. Завтра, кстати, годовщина.

Авария произошла 5 октября 2010 года.

Напомню, первый блок АЭС был остановлен в декабре 2004 года, второй - в декабре 2009-го. Получается, угрозы до сих пор реальны.





Дефект вроде как устранен, но есть ли вера? Литва ведь говорила: все в пределах нормы, и это маленький инцидент. 300 тонн высокорадиоактвиной жижи - инцидент, о котором Беларуси даже не стали сообщать.

Но что скажут жителям города атомщиков Висагинас? Они ведь вручную ликвидировали. Сколько сотрудников получили облучение?

Игналинка, пока она есть, остается источником повышенной опасности. Тем более что мы знаем, что из себя представляет руководство Литвы. Мы не можем исключать целенаправленных диверсий. Мы не можем исключать имитаций терактов для обвинения кого-либо (понятно, кого: России, Беларуси). Мы не можем исключать ничего, потому что в Литве у власти находятся абсолютно сумасшедшие политиканы - люди, которые ради каких-то эфемерных политических целей готовы разменять все: и экономику, и безопасность, и жизнь собственного населения. Кстати, было ЧП на Игналинке и в 2016 году - пожар тушили, и в 2017-м, когда там едва не началась ядерная реакция. Но ведь молчали! Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

Литовцы так много пугали нас Чернобылем, так много атаковали Белорусскую атомную электростанцию, но если где условно Чернобыль и возможен, то, естественно, это Игналинка. И к этому надо относиться со всей степенью ответственности. Но куда там! Большие деньги замылили глаза. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

Из информации Минюста США: на протяжении 6 лет - с 1999 по 2004 год - американская компания с целью получения заказов на Игналинской АЭС давала взятки. В итоге заказов до 13 миллионов долларов.

Факт Data Systems & Solutions выплатила через посредников тогдашнему руководителю департамента измерений и контроля чеками и переводами 50 тысяч долларов, его заместителю 30 тысяч, директору департамента международных проектов - 44 тысячи, а главному специалисту по IТ 16 тысяч долларов.

Были еще уголовные дела за махинации при организации аукционов по продаже имущества. Да что там! Воровали и сами работники, и охранники - до них ведь большие американские доллары не доходили.

Так, минус кассета с ядерным топливом весом 270 килограммов. Факт кражи признали спустя 4 года.

Интересно, через сколько, склонив голову, скажут: зря пошли по наводке ЕС, это ж их условием было закрытие АЭС, и бог с ней, с безопасностью. ЕС, кстати, обещая всяческую поддержку, самоустраняется.

Уже в последние годы очень четко вырисовывается проблема - ЕС не готов давать деньги. Стоимость демонтажа станции очень сильно варьируется. Каждый год цена повышается, но если раньше были некие договоренности либо ожидания, что 80 % расходов покрывает ЕС, а 20 % Литва из своего бюджета, то сейчас эта пропорция как-то видоизменяется. ЕС должен был выделить 700 млн евро на процесс ликвидации. Потом они пожадничали, ассигновали на это 400 млн, потом путем сложных переговоров 500, остальное переложили на Литву. Естественно, литовское государство - это такая голодранка-шизорванка. Денег на это нет, не будет и контроля выделения денег не будет тоже. Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

И вот еще на чем хочется остановиться.

Литовцы строят могильники. Отдельные участки уже есть. Обещают чуть ли не арт-объект. И это в 4 километрах от белорусской границы! Там будут складировать радиоактивные отходы. Обещают хранить безопасно, но этому веры уже нет. И обещают хранить лет 50. А дальше что? И вообще, какие 50, если стратегия позволяет мыслить не больше чем на 5 вперед?!