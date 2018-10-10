Зоны платных парковок вдоль улиц Минска будут постепенно расширяться

Зоны платных парковох вдоль улиц Минска будут постепенно расширяться, и к 2020 году их количество должно увеличиться в семь раз. Это связано с ростом количества автомобилей в Минске и с осложнением движения в центре города. По сведениям Белстата, по итогам 2017 года на тысячу минчан приходилось 320 личных автомобилей. Cегодня в Минске оборудовано 45 зон платной парковки, из них 5 круглосуточные, вместе они рассчитаны на 3,3 тысячи машино-мест. К 2020 году городские власти планируют оборудовать около 25 тысяч платных мест для парковки в пределах второго транспортного кольца.