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Зоны платных парковок вдоль улиц Минска будут постепенно расширяться

Зоны платных парковох вдоль улиц Минска будут постепенно расширяться, и к 2020 году их количество должно увеличиться в семь раз. Это связано с ростом количества автомобилей в Минске и с осложнением движения в центре города. По сведениям Белстата, по итогам 2017 года на тысячу минчан приходилось 320 личных автомобилей. Cегодня в Минске оборудовано 45 зон платной парковки, из них 5 круглосуточные, вместе они рассчитаны на 3,3 тысячи машино-мест. К 2020 году городские власти планируют оборудовать около 25 тысяч платных мест для парковки в пределах второго транспортного кольца.

Стоимость стоянки на открытой уличной парковке Минска сейчас составляет 1 рубль в час. На закрытой со шлагбаумом - 2 рубля. Дороже всего оставить автомобиль на парковке в пределах площади Свободы, в Верхнем городе - 5 рублей за первый час и по 2 за каждый последующий. С конца сентября минчанам доступна оплата дневного абонемента за 5 рублей.

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