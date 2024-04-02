Зоозащитница: Закон об ответственном обращении с животными стал важным и своевременным документом

Закон об ответственном обращении с животными стал важным и своевременным документом. Таким мнением поделилась волонтер и зоозащитник Виктория Власова, пишет БЕЛТА.

Виктория Власова работает экономистом в одной из могилевских государственных организаций, а в свободное время помогает бездомным животным. Именно поэтому проблемы ответственного обращения с братьями нашими меньшими она знает, как говорится, изнутри.

"Трепетное и уважительное отношение к животным у меня с детства, - делится Виктория Власова. - Никогда не могла пройти мимо бездомного кота или собаки, пыталась всячески им помочь - накормить, найти кров над головой, взять на передержку. Ведь зачастую четырехлапые становятся уличными именно из-за безответственного отношения человека. Сегодня у меня дома три собаки и одна кошка. Последнего золотистого ретривера, можно сказать, спасла от смерти: забрала перед самым усыплением. За три года собака стала намного спокойнее: невооруженным глазом было видно, что из-за жестокого обращения у животного была нарушена психика. И это тоже целиком и полностью лежит на совести тех людей, которые решили от него избавиться любыми способами".

По словам зоозащитника, животные не теряют веру в людей даже после самых страшных злоключений и все равно приходят к ним за помощью. "Человек цивилизованный должен понимать, что он в ответе за тех, кого приручил. Именно поэтому законодательное регулирование ответственного обращения с животными - очень важный и своевременный документ, ведь он не только направлен на защиту от жестокого обращения братьев наших меньших, но и будет работать на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц при обращении с животными", - отметила она.

"Я думаю, что пристальному вниманию к теме обращения с животными мы во многом обязаны общественности и социальным сетям, - отмечает Виктория Власова. - В последнее время именно в интернете стало появляться огромное количество видеороликов, где люди осуждают жестокость по отношению к хвостатым. Особенно важно объяснить это детям, ведь уважение ко всему живому воспитывается именно с малых лет: надо объяснять, что котики и собачки требуют соответствующего обращения и наравне с людьми имеют право на жизнь. К сожалению, очень часто подростки становятся участниками ужасных кадров, на которых запечатлены безжалостные мучения маленького существа".

Виктория Власова отмечает, что чипирование домашних животных - тоже часть большой работы, которая в дальнейшем позволит привлекать хозяев к ответственности за халатное отношение к своему питомцу. Из практики зоозащитницы, владельцы часто воспринимают купленное животное как игрушку: не понравилась - выбросил. Причем нередкими сегодня остаются случаи, когда волонтерам передают породистых собак, которые несколько дней были привязаны к дереву в лесополосе. Часто неизвестные подбрасывают в подъезды коробки со щенками. Все перечисленное уже давно заставляло задуматься о совершенствовании законодательной базы в этом вопросе.

"Уверена, что новый закон позволит людям прийти к осознанию ответственности за своего домашнего питомца, - подчеркнула Виктория Власова. - Причем гарантии безопасности и должного отношения получит не только животное, но и окружающие. Например, очень верное решение закрепить повышенные требования к содержанию опасных собак: согласно новым правилам, их владельцы будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение. Ведь зачастую во дворах и на детских площадках можно увидеть животных бойцовских пород не только без намордника, но даже без поводка. Фраза хозяина "он у нас добрый, не укусит" вряд ли успокоит окружающих и гарантирует безопасность".

Сокращение числа бездомных животных - еще один позитивный момент, который повлечет за собой принятие закона, ведь будет налажен более четкий механизм контроля со стороны государства за ответственным отношением человека к питомцу. А установленные правила для пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для братьев наших меньших помогут избежать создания в квартирах и домах так называемых стихийников, в которых животные находятся без должного ухода, в том числе своевременного и регулярного выгула, а также необходимой ветеринарной помощи. Это угроза жизни и здоровью как для самого четырехлапого, так и для окружающих людей.