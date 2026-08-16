"Зов Полесья" и "Бацькава булка" в выходные вдохновляли тысячи белорусов

"Зов Полесья" и "Бацькава булка" в выходные вдохновляли белорусов. Интерес к фестивалям запредельный.

Количество хлебобулочных изделий на 1 квадратный метр зашкаливает - и буквально с пылу с жару - та самая знаменитая плетенка. И сюда едут не по навигатору, а буквально по нереальному аромату, который мы сейчас постараемся вам передать через телеэкран.

Сегодня хата полешуков - 9 гектаров. Вмещает она 15 своеобразных площадок-комнат. Ну а гости - это 50 тыс. И везде буквально своя свадьба. Главное, что везде льется тот самый колоритный полесский говор. Ну, это же прекрасно. До войны, по статистике, на полесском говоре говорили 75 % жителей. А сегодня здесь, на фестивале, к полешукам себя причисляют 5000 участников.

"Полешуки - это самые лучшие, добрые, отзывчивые люди, любят гостей, принимают, провожают с радостью", - сказала женщина в национальном костюме.

"Надо съездить и увидеть что-то новое, так как здесь никогда не были. Все по-домашнему. Все добрые, все улыбаются, все счастливые", - сказала женщина.

"Встретиться с прошлым, увидеть культуру опять-таки Полесья. Показать детям. Да, кстати, очень много всяких конкурсов для детей. Организация хорошая, то есть можно смело ехать с детьми", - уверена гостья фестиваля.

"Мне очень нравится, что нашу культуру продвигают. Хочется еще в таком существовать, хочется в таком принимать участие. И то, что есть разнообразный интерактив, это очень круто для нашей страны".

Право солировать в хате - женщине, утром они буквально взяли в руки аккордеоны и задали ритм в эпицентре праздника. Это коллективы из подворья Брестской и Гомельской областей, которые объединились на 9-м "Зове Полесья". И действительно, с утра был ажиотаж.

"Мы, белорусы, всегда доброжелательны, с чистой душой, всегда готовы принять и, если нужно, помочь в любую минуту. И это наши песни, и этот фестиваль, я думаю, этому способствует", - уверена участница фестиваля.

Заболоченные местности и другие исключительно природные условия действительно проверяли полешуков на изобретательность. Ведь нужно было выживать. Вот, например, паводки научили искусно ловить рыбу. Вот на таких челнах. Кстати, их до сих пор умеют изготавливать вручную. Ну и, в принципе, другие умения тоже очень тщательно берегут.

"Если увлекаешься плетением лаптей, то это дело жизни. Спасибо нашему Президенту: поднял эту тему, мы были услышаны, нас видят не только в наших районах, но мы выезжаем и в народ", - сказал мастер по плетению лаптей.

"Я просто показываю и рассказываю. Как он делался, как он плелся, и вот как ловили вот таким кошем, и что ловили. Потому что для вьюна сам кош был больше намного, а горловинка была вот такая маленькая, узенькая".

По его словам, Президент прогуливался и интересовался, можно ли ловить и как. "Я ему тоже рассказал, что передаю свое вот это мастерство молодым ребятам, которые приходят ко мне на кружок. Я им рассказываю и показываю", - рассказал мастер.

"Когда замешивался хлеб раньше, мука была ржаная, дробленая, и туда было много добавок, - поделилась секретами пекарь. - Чтобы он был пышнее, разрешалось мужчине дунуть с четырех сторон, и тогда хлеб оказывался более пышным и не подгорал. У каждого были свои ритуалы".

Вот так ароматно было на "Зове Полесья".

"Бацькава булка" в Свислочи: испекли 150-килограммовый каравай

У нас количество хлебобулочных изделий на один квадратный метр буквально зашкаливает. И вот с пылу, с жару встречаем хлебом-солью. И сюда сегодня в Свислочь едут буквально на аромат.

"Ставропольский хлебосольный край. Подгадали приехать попробовать именно вот эту "Бацькаву булку", потому что очень много слышали о ней. И так хотелось побывать на празднике, - рассказал гостья.

"Я никогда такого не пробовал вообще. Белорусский хлеб самый лучший", - поделился впечатлениями мужчина.

"Очень классный праздник, нам весело, и думаю, что народу сегодня тоже всем понравится".

Хлеб на закваске, традиции у "Бацькавай булкі" – это 2021 год, когда Президент попробовал плетенку и сказал: "Вкус детства". Спустя пять лет Свислочь – это огромная пекарня, где хлеб делают по главному рецепту: мука, вода, соль и щепотка народной любви. Каков главный секрет успеха приготовления?

Светлана Денисова, методист Свислочского районного центра культуры и народного творчества:

"Главный успех - это настроение хорошее, любовь к родине своей, к маленькой родине, где ты родился. И все это потихонечку закладывается вот в эту маленькую булочку".

Свислочь - хлебный компас страны, стрелка которого указала на новый вкусный рекорд: каравай весом 150 кг.

Светлана Потехина, начальник булочного цеха ОАО "Гроднохлебпром":

"На каравай ушло более 200 килограммов муки, 35 килограммов сахара, 4 лотка яиц, плюс мы использовали цедру лайма, лимона и ванилин".

Хлеб - главный герой, но не единственный. На фестивале звучали десятки других мелодий. Экскурсии, мастер-классы, конкурсы "Матулин каравай", "Бацькаўшчына", но самая громкая нота - "Трактор-шоу". В Свислочи не только хлебосольно, но и присутствует состязательный дух. Трактор-триал - это такой вид спорта, где трактористы соревнуются, но не на скорость, а на ловкость управления.

Инесса Буневич, тракторист-машинист КСУП "Элит-Агро Больтиники":

"Со старта в первом круге цепляю ведро, второй круг делаю, потом извилистая полоса и восьмерка. Потом проезжаю опять круг и ведро ставлю на место и на финишную прямую".

Белорусская женщина, получается, может все!

Дмитрий Цыбульский, механизатор ОАО "АКР-АГРО":

"В прошлом соревновании занял первое место. Настрой на сегодня хороший - победить".

На соседнем поле, только уже футбольном, тоже жаркая борьба. Организаторы позаботились не просто о сытном дне, но и о том, чтобы хлебная энергия не осталась без движения. В последнюю минуту перед стартом матча выведали-таки у капитана тактику.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Мы несыгранная команда, и поэтому у нас здесь есть как профессионалы, неманские ветераны, так и абсолютно случайные, типа меня, любители. Мы хотя бы поняли, кто из нас в каком амплуа. Я произвел расстановку. Знаете, как канадцы раньше ездили в самолете, знакомились друг с другом, когда с Советским Союзом ехали играть. И мы сделали то же сейчас".

Свислочь пишет хлебную летопись республиканского масштаба

Впервые республиканский статус, но можно сказать, что и слегка международный, потому что делегации из Узбекистана тоже присутствуют.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"С узбекистанской делегацией из Наманганской области можем считать, что у фестиваля международный статус, потому что ребята представили свою точку, делают плов и свои хлебные продукты - традиционные лепешки. Глаза разбегаются. Пусть это будет не только славянский хлеб".

Кульминацией дня стал грандиозный гала-концерт "Бацькава булка" – смачна і гулка". На сцене выступили известные исполнители, и, конечно, никуда без эксклюзива. Хедлайнер вечера.

Хабиб, певец (Россия):

"Я уже не в первый раз здесь. Еду с особым трепетом, потому что знаю, что будет много людей, оин будут активны, будут встречать громко, весело. И все по-праздничному. Поэтому спасибо большое, что позвали. Это был шикарный вечер".

Послевкусие точно останется надолго, ведь так с душой умеют встречать только в Беларуси. Это не просто рецепт хлебобулочного изделия, это рецепт счастья и традиций, что не черствеют. Все это собралось в ту самую "Бацькаву булку", которую мы, конечно же, привезем с собой в Минск.