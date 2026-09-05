Зрелищные эксперименты, загадки ДНК и соревнования роботов - фестиваль науки продолжается в Минске

В Минске продолжается Фестиваль науки, который проходит в Центральном ботаническом саду.

Впервые он продлится 2 дня. Работа площадок продолжится до 19:00, а праздничная вечерняя программа - до 22:00. Вход свободный.

Площадки работают с самого утра, но гостей к вечеру становится только больше, несмотря на переменчивость погоды. Более 200 активностей, 2,5 тыс. исследователей, свыше 2 тыс. из них - молодые ученые. В фестивале участвуют более 30 научных и образовательных учреждений из России. Представлены площадки Китая. В планах развитие международного сотрудничества.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Наука - это драйвер развития экономики страны. Безусловно, основная задача фестиваля – как познакомить с достижениями нашей науки, показать, насколько развиты разные сферы (и медицина, и образование, и пищевая промышленность с научной составляющей), так и, конечно же, показать обратную сторону научного прогресса для детей, школьников, чтобы каждый мог определиться в своей профессии, каждый мог сам себе сказать: "Да, я хочу заниматься наукой, хочу быть ученым".

Депутат отметила, чтобы продукция была конкурентоспособной в мире, она должна быть инновационной, должна иметь научную составляющую.

"Глава государства ставит четкую задачу по повышению наукоемкости ВВП. Безусловно, все это будет давать прекрасные результаты. Сегодня здесь те, кто представляет достижения не только наших белорусских предприятий, это наши коллеги из России. Все это будет хорошо работать на развитие наукоемкого направления Союзного государства", - подчеркнула Наталия Павлюченко.

Впервые появились зоны "Вкус науки", "Интеллектуальные технологии". Посетители могут своими руками провести эксперименты по наиболее актуальным направлениям научной деятельности.

Напомним, что фестиваль науки ждет посетителей на протяжении двух дней. 6 сентября все интерактивные площадки также работают до 19:00.