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Зрелищное шоу с тракторами-драконами устроил МТЗ

Яркая иллюминация и зимние арт-объекты украсили главную площадку возле Минского тракторного завода. Традиционно здесь разворачивают новогодний интерактивный корт для жителей района и всей столицы. В этом году главной фотозоной стала композиция из тракторов в виде символа нового года. Работники завода вручную украсили флагманскую технику световыми узорами.

Мы решили представить на площади семейство драконов. Самый большой трактор - это папа. Здесь есть мама и три ребенка. Все эти композиции сделаны руками сотрудников нашего завода.
Юлия Огнева, пресс-секретарь ОАО "МТЗ"

На площадке у тракторного завода пройдут массовые гуляния с живой музыкой от белорусских исполнителей. Работает также ярмарка и фудкорт с блюдами национальной кухни.

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