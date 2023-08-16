"Зрители могут быть спокойными за качество контента": как будет развиваться телеканал "Беларусь 24"

Мы видим, что информация о Беларуси востребована, и наша задача - давать объективную, правдивую, актуальную и оперативную информацию. В этой связи возникает необходимость сделать соответствующий контент, чтобы его не искали там, где можно найти всю нехорошую информацию. Мы понимаем, что иногда наши недоброжелатели могут публиковать недружественную информацию в своих уже сегодня запрещенных медиаресурсах на территории Беларуси.

Павел Лазовик