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"Зрители могут быть спокойными за качество контента": как будет развиваться телеканал "Беларусь 24"

О том, как будет развиваться "Беларусь 24", рассказал директор телеканала Павел Лазовик. Он стал гостем проекта "Скажинемолчи". Контент о том, что происходит в Беларуси, будут активнее продвигать и через социальные сети, в том числе на иностранных языках. Число подписчиков уже растет. Так, виден запрос от зарубежной аудитории на правду о Беларуси.

Мы видим, что информация о Беларуси востребована, и наша задача - давать объективную, правдивую, актуальную и оперативную информацию. В этой связи возникает необходимость сделать соответствующий контент, чтобы его не искали там, где можно найти всю нехорошую информацию. Мы понимаем, что иногда наши недоброжелатели могут публиковать недружественную информацию в своих уже сегодня запрещенных медиаресурсах на территории Беларуси.
Павел Лазовик

"Поэтому "Беларусь 24" - это и есть доверие миллионов людей во всем мире, которые понимают, что происходит на самом деле, и могут быть спокойными за качество контента. Мы за него ручаемся", - подчеркнул Павел Лазовик.

К слову, проект "Скажинемолчи" можно также увидеть в эфире международного спутникового телеканала "Беларусь 24". Полная версия интервью с Павлом Лазовиком доступна уже сейчас на YouTube-канале "Беларусь 1".

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