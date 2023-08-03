Соревнования II Игр стран СНГ зрители могут посетить бесплатно

В пятницу, 4 августа, в Беларуси стартуют II Игры стран СНГ. Для зрителей вход на соревнования будет абсолютно свободным, сообщает агентство "Минск-Новости".

Для тогочтобы посетить игры бесплатноне нужно предоставлять билеты или какие-либо документы. В столице на протяжении 9 дней можно болеть за любимые команды по таким видам спорта, как пляжный футбол, волейбол, художественная гимнастика, мини-футбол, стритбол, стрельба и легкая атлетика.

