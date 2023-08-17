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Зубец: Европе и США не хватает мощностей для производства нужного количества вооружений
Все чаще в Европе начинают говорить о мирном урегулировании конфликта в Украине. (Вы только не подумайте, что в них проснулся здравый смысл). Все весьма банально. Они боятся.
Дело в том, что уровень потребления Киевом оружия намного превышает производственные мощности Европы и США. И если Запад продолжит накачивать Украину вооружением в таких же объемах, то рискует полностью опустошить свои военные склады. Таким мнением поделился российский политолог Алексей Зубец.
Если Европа и США продолжат поставки такими же темпами в Украину, то тогда действительно могут возникнуть проблемы, потому что ВПК европейский, американский не рассчитан на современную ту войну, которая идет в Украине. Соответственно мощности европейского и американского ВПК по некоторым позициям просто реально не хватает по тем же самым снарядам. И сегодня стоит вопрос, как эти пробелы компенсировать. Для этого надо восстанавливать производство вооружений, а восстановление производства вооружения - это огромные капиталовложения. Когда война в Украине закончится, что будет с этими заводами, которые построят. Поэтому на сегодняшний день каких-то решений о развертывании массового производства вооружений в Европе просто нет, но отсюда возникает проблема, что если эта война продлится еще пару лет, у них реально кончится вооружение практически по всем основным важным позициям. И как раз потенциальная нехватка вооружения является одним из стимулов, которые заставляют Европу искать пути к миру.
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