"Зубр-фест" объединил в Беловежской пуще любителей активного отдыха и семейных ценностей

Краткий пересказ от ИИ

В атмосферу праздника окунулась Беловежская пуща. В Национальном парке проходит масштабный фестиваль активного отдыха "Зубр-фест". Насыщенная программа мероприятий собрала семьи из разных уголков страны. Для гостей - увлекательные конкурсы и спортивные состязания, гастрономический квартал, выставки и научные дискуссии.

Главная цель фестиваля - трансляция национальных традиций, принципов экологичности и имиджа Брестской области, а также продвижение семейных ценностей и здорового образа жизни.

"На следующий год, если будут организовывать, мы также будем принимать участие, потому что это очень важно. Это форма взаимодействия детей с родителями", - поделилась гостья фестиваля.

"Мы любим такие мероприятия. У нас очень активная спортивная семья. Очень мало получается в современном мире проводить времени со своими детьми. Они в школах, на кружках, мы на работах - все заняты. А такие мероприятия очень сплачивают семью и очень нужны", - рассказала женщина.

Максим Приходовский, заместитель гендиректора Национального парка "Беловежская пуща":

"Беловежская пуща олицетворяет первый регион. Она олицетворяет вообще всю красоту и мощь. Почему название "Зубр-фест"? Потому что зубр - это и есть зубр. И здесь ничего уже больше говорить и не надо. Если взять цифры хотя бы за последние 9 месяцев, мы видим рост туристического потока в Беловежскую пущу. Это плюс 20 %. Это увеличение и стран. К нам поехали европейские туристы. Говорили, что это невозможно, все возможно. Спасибо главе государства - безвиз помогает".

Воспитанники детских и домов семейного типа, а также ребята с особенностями развития стали почетными гостями резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще. Для них - квест-марафон и встреча с любимыми исполнителями-блогерами.

Участник фестиваля поделился, что ему тут понравилось, ведь здесь очень красиво и обустроено, и, он думает, всем детям нравится здесь быть. А кто второй раз, тем тоже, наверное, понравится. Он пожелал новичкам счастья и здоровья.

"Необходимость есть всегда, особенно для категории таких детей. И даже для домашних детей. Потому что такие мероприятия объединяют. Объединяют и учат все-таки работать в команде, работать вместе. Ну и помогать друг другу", - заметила женщина.

Настя Кравченко, ведущая, певица, блогер:

"Я впервые в жизни в Беловежской пуще. Мне стыдно это говорить, но так здорово совмещать творчество и вот эти красоты, увидеть красоты нашей прекрасной страны. Это вдвойне, знаете, приятное с полезным".

А еще настоящий спортивный драйв объединил почти тысячу легкоатлетов-любителей. И малыши, и взрослые попробовали свои силы на длинной и короткой дистанциях в забеге по территории Беловежской пущи. И, конечно, гостей феста ждала большая концертная программа и лазерное шоу.