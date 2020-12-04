3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Зубр переехал в Минский зоопарк из Могилева
Накануне новогодних праздников в Минский зоопарк прибыл еще один питомец. Однолетний зубр приехал в столицу из Могилева. Имени у него пока нет. Его выберут работники зоопарка, когда понаблюдают за характером животного.
А самое любимое угощение зубра - батон. Новичок уже адаптировался к новым условиям и даже начал есть с рук. Если в Могилевском зоосаде он жил среди восьмидесяти сородичей, то в Минском зоопарке сейчас будут только два зубра.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов