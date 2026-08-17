"Зубренку" - 57 лет: оздоровительный лагерь на берегу Нарочи отмечает день рождения

Бренд счастливого детства и нашей страны. "Зубренок" встречает 57-летие международными сменами и масштабными проектами. В Национальном детском центре прямо сейчас гремит самая долгожданная, пятая летняя смена.

На берегу Нарочи лучшие школьники Беларуси незабываемо проводят каникулы, и, конечно, лагерь подтверждает свой международный статус. По приглашению Президента в центр прилетели 92 школьника из Китая на смену "Навстречу друг другу". К слову, этим летом здесь отдыхают ребята из Индии и Вьетнама, Лаоса и Мьянмы, Алжира и Египта, Зимбабве и других стран.

"Зубренок" - это еще и площадка для профессионального становления молодых специалистов. Начинающие педагоги получают здесь большой опыт работы. Студотряды, в том числе, регулярно становятся частью большого коллектива.

"Праздничный вечер украсит фейерверк, костер дружбы. Уверена, что у ребят останутся яркие впечатления на долгое время, и они будут вспоминать этот день и эту смену на протяжении всего учебного года", - отметила директор НДЦ "Зубренок" Татьяна Осмоловская.

С момента открытия в "Зубренке" успели отдохнуть и подружиться школьники из более чем 40 стран мира.