3.78 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
"Зубренок" примет форум "Дети Содружества" - чем в лагере будут удивлять гостей
Накануне оздоровительной кампании детский лагерь "Зубренок" находится в топе оздоровительных лагерей, являясь флагманом в целом в организации оздоровления. Приобретение путевки в разгар сезона может быть сложной задачей.
В "Актуальном интервью" директор национального детского образовательно-оздоровительного лагеря "Зубренок" Татьяна Осмоловская рассказала о ходе летней оздоровительной кампании, особенностях организации отдыха, профилактической работе с подростками, международных сменах и подготовке педагогических кадров.
За сезон в лагере оздоравливаются порядка 7,5 тыс. ребят. "В этом году каждая смена оздоровительная включает в себя, конечно же, мероприятие, приуроченное 80-летию Великой Победы, мероприятие, приуроченное Году благоустройства", - рассказала директор лагеря.
"У нас достаточно серьезно укомплектован медицинский блок для того, чтобы оказать услуги оздоровления. Это все, что касается массажей всех видов, спелеотерапии, стоматологии", - отметила Татьяна Осмоловская.
Как отметила директор лагеря, главное в "Зубренке" - это дети. Здесь все сделано для их комфорта, интересного и активного отдыха, который насыщен различными невероятными приключениями, мероприятиями, спортивными соревнованиями. Лагерь работает круглый год. В течение учебного года ребятам предлагается принять участие в различных тематических сменах. "Впервые мы сделали такую интересную смену для ребят, которые обучаются в таможенных классах. Совместно с Государственным таможенным комитетом были реализованы образовательные мероприятия профориентационного характера. Тоже получилось очень интересно. На перспективу, я думаю, что появятся ребята у нас на сменах и из медицинских, аграрных классов", - подчеркнула Татьяна Осмоловская.
Площадка "Зубренка" выбрана для проведения 10-го юбилейного Молодежного международного форума Союза Независимых Государств. На территории лагеря пройдет форум "Дети Содружества", где примут участие представители 10 стран. "В программе будут посещения нашей столицы, путешествия по Минску, встреча с председателем Совета Республики, большие мероприятия в "Зубренке", с участием и белорусских школьников в том числе, знакомство с нашей культурой, с национальными особенностями", - поделилась директор лагеря.