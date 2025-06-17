"Зубренок" примет форум "Дети Содружества" - чем в лагере будут удивлять гостей

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Накануне оздоровительной кампании детский лагерь "Зубренок" находится в топе оздоровительных лагерей, являясь флагманом в целом в организации оздоровления. Приобретение путевки в разгар сезона может быть сложной задачей.

В "Актуальном интервью" директор национального детского образовательно-оздоровительного лагеря "Зубренок" Татьяна Осмоловская рассказала о ходе летней оздоровительной кампании, особенностях организации отдыха, профилактической работе с подростками, международных сменах и подготовке педагогических кадров.

За сезон в лагере оздоравливаются порядка 7,5 тыс. ребят. "В этом году каждая смена оздоровительная включает в себя, конечно же, мероприятие, приуроченное 80-летию Великой Победы, мероприятие, приуроченное Году благоустройства", - рассказала директор лагеря.

"У нас достаточно серьезно укомплектован медицинский блок для того, чтобы оказать услуги оздоровления. Это все, что касается массажей всех видов, спелеотерапии, стоматологии", - отметила Татьяна Осмоловская.

Как отметила директор лагеря, главное в "Зубренке" - это дети. Здесь все сделано для их комфорта, интересного и активного отдыха, который насыщен различными невероятными приключениями, мероприятиями, спортивными соревнованиями. Лагерь работает круглый год. В течение учебного года ребятам предлагается принять участие в различных тематических сменах. "Впервые мы сделали такую интересную смену для ребят, которые обучаются в таможенных классах. Совместно с Государственным таможенным комитетом были реализованы образовательные мероприятия профориентационного характера. Тоже получилось очень интересно. На перспективу, я думаю, что появятся ребята у нас на сменах и из медицинских, аграрных классов", - подчеркнула Татьяна Осмоловская.