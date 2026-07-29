"Зубренок" принимает гостей из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама
Автор:Редакция news.by
Живописная природа, искренние эмоции и новые впечатления для юных путешественников. Большая делегация ребят из Лаоса, Мьянмы и Вьетнама прибыла для отдыха в Беларусь по приглашению нашего Президента.
В эти дни национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" на берегу Нарочи - площадка для изучения белорусских традиций и культуры. Также в программе - спорт, творчество, экскурсии и оздоровление.
Приглашение детей из других государств организуется ежегодно с 2017 года. За это время в Беларуси отдохнули и получили лечение более 2,5 тыс. детей из 40 государств.