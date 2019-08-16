"Зубренок" отмечает полувековой юбилей

Для этих юных белорусов наступает активное время, впереди не только детское "Евровидение", но и учебный год. Летние каникулы вот-вот закончатся. И по традиции центром притяжения детворы и местом встречи лучших из лучших во время отдыха стал "Зубренок". Сложно поверить, но в эти дни лагерь, который по праву называют страной счастливого детства, отмечает полувековой юбилей. С праздником коллектив детского образовательно-оздоровительного центра поздравил Глава государства. Чем сегодня живет "Зубренок"? О символе детской дипломатии у жемчужины белорусской природы - Александр Лучонок.



Август 1969. Бескрайняя гладь самого большого озера Беларуси. И первая линейка под звуки пионерских горнов на берегу Нарочи. По легенде, советские школьники здесь заложили так называемую капсулу времени с посланием для будущих поколений.Сложно поверить, а ведь еще наши бабушки и дедушки некогда также строем с завязанными галстуками синхронно напевали зубрятский гимн. Для школьницы Дарьи этот лейтмотив несет еще и очень личный смысл. Ее дядя Сергей Зверюга стал образом того самого вожатого, памятник которому открыли в честь юбилейной даты. Здесь он работал всю свою жизнь с начала 70-х.



Атмосферу и традиции конца 60-х сегодня постарались передать максимально достоверно. Торжественное мероприятие собрало почти всех отдыхающих. Приехали и представители старшего поколения, так называемые выпускники оздоровительного центра. Всего около 800 человек. Линейка стала своего рода связующем звеном между прошлым и настоящим. И, конечно же, в юбилей и юбилейные подарки. Почетное знамя Беларуси - знак за особый вклад в обучении и воспитании детей.



Жемчужина Нарочанского края сегодня - это не только прижившиеся традиции, например, что отдыхают здесь только отличники, но и новые возможности. Специально для начинающих биологов, программистов и артистов организованы тематические смены. Есть класс робототехники, химическая и биологическая лаборатории. Изучают дети иностранные языки и 3Д-моделирование.



Оздоровление, конечно, по-прежнему в приоритете, есть различные виды процедур - физиотерапия, массаж, водолечение. Реализуются международные программы и проекты. Таких только в этом году более 40. Самобытный хутор - это интерактивный музей для уроков истории. Каждый из ребят может научиться колоть дрова, заготавливать сена или освоить баян. Особенно интересна эта площадка иностранным школьникам. За 50 лет "Зубренок" посетили гости из 45 стран.



Здесь сейчас отдыхают китайские школьники. Всего этим летом по приглашению Президента центр посетили гости из 7 государств. Несмотря на языковые барьеры и расстояния, за неполный месяц в "Зубренке" дети учатся по-настоящему понимать друг друга. Детство в лагере действительно живет вечно и, вероятнее всего, ту заложенную советскими школьниками капсулу времени все-таки откроют. По зубрятской легенде, уже в 100-летний юбилей, чтобы заложить новую уже для 200-летнего, но неизменно юного "Зубренка".



