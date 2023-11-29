Звание "Заслуженный работник средств массовой информации Республики Беларусь" планируют учредить в Беларуси

В Беларуси планируют учредить почетное звание "Заслуженный работник средств массовой информации Республики Беларусь". Это предусмотрено проектом закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственных наградах Республики Беларусь", который принят депутатами во втором чтении на заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, пишет БЕЛТА.

Как пояснили в Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, почетное звание предполагается присваивать высококвалифицированным работникам юридических лиц, на которые возложены функции редакции средства массовой информации, государственных органов и организаций и иным лицам, которые ведут деятельность в сфере массовой информации 15 и более лет. Будут отмечать за значительные заслуги в развитии государственной информационной политики, средств массовой информации, повышении политической культуры и социальной ответственности граждан.