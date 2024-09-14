Звания "Минчанин года" удостоены 13 жителей белорусской столицы

Это не просто так появился человек за какую-то заслугу. Это выдвинуло общество, выдвинул коллектив. И это уже поощрение не просто одного человека, а это поощрение целого коллектива в виде его лучшего сотрудника, лучшего представителя. Поэтому это очень важно как для таких коллективов нашего города, так и для всех минчан показать, что своим трудом, своими достижениями можно прославиться и прославить свою столицу далеко за ее пределами.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов