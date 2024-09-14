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Звания "Минчанин года" удостоены 13 жителей белорусской столицы

Одним из главных событий сегодняшнего торжества – Дня города - стало награждение победителей конкурса "Минчанин года" в Верхнем городе.

Почетное звание присвоено 13-ти жителям Минска. Право носить такой титул присуждается горожанам за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы по результатам работы за год. Это представители разных сфер - от промышленности и науки до здравоохранения и культуры.

Награда "Минчанин года", которую, наверное, заслужить приятнее всего было, может быть, сравнить с наградой на Олимпийских играх. И среди 13 лучших находиться на сцене, естественно, это немножко волнительно.
Евгений Золотой, серебряный призер Олимпийских игр в Париже по академической гребле
Мне кажется, что когда человек, какой бы он ни занимался работой, если он это делает от чистого сердца, полностью выкладываясь, не  ожидая каких-то наград,  все-таки когда-то награды находят своих героев.
Евгения Алексеева, зампредседателя коллегиального органа территориального общественного самоуправления № 10 Октябрьского района г. Минска
Это не просто так появился человек за какую-то заслугу. Это выдвинуло общество, выдвинул коллектив. И это уже поощрение не просто одного человека, а это поощрение целого коллектива в виде его лучшего сотрудника, лучшего представителя. Поэтому это очень важно как для таких коллективов нашего города, так и для всех минчан показать, что своим трудом, своими достижениями можно прославиться и прославить свою столицу далеко за ее пределами.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов

Доброй традиции проведения конкурса уже более 20 лет. Впервые он прошел в 2001 году. Тогда высокого звания были удостоены 9 человек. Спустя годы число номинаций увеличилось. Постоянно растет и количество претендентов на звание. Неизменным остается ответственное отношение к делу своей жизни и качественный подход в решении профессиональных задач.

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