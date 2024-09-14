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Звания "Минчанин года" удостоены 13 жителей белорусской столицы
Одним из главных событий сегодняшнего торжества – Дня города - стало награждение победителей конкурса "Минчанин года" в Верхнем городе.
Почетное звание присвоено 13-ти жителям Минска. Право носить такой титул присуждается горожанам за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы по результатам работы за год. Это представители разных сфер - от промышленности и науки до здравоохранения и культуры.
Награда "Минчанин года", которую, наверное, заслужить приятнее всего было, может быть, сравнить с наградой на Олимпийских играх. И среди 13 лучших находиться на сцене, естественно, это немножко волнительно.
Мне кажется, что когда человек, какой бы он ни занимался работой, если он это делает от чистого сердца, полностью выкладываясь, не ожидая каких-то наград, все-таки когда-то награды находят своих героев.
Это не просто так появился человек за какую-то заслугу. Это выдвинуло общество, выдвинул коллектив. И это уже поощрение не просто одного человека, а это поощрение целого коллектива в виде его лучшего сотрудника, лучшего представителя. Поэтому это очень важно как для таких коллективов нашего города, так и для всех минчан показать, что своим трудом, своими достижениями можно прославиться и прославить свою столицу далеко за ее пределами.
Доброй традиции проведения конкурса уже более 20 лет. Впервые он прошел в 2001 году. Тогда высокого звания были удостоены 9 человек. Спустя годы число номинаций увеличилось. Постоянно растет и количество претендентов на звание. Неизменным остается ответственное отношение к делу своей жизни и качественный подход в решении профессиональных задач.
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