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Зверополис под Солигорском - верблюды, куницы, еноты, носухи и другие пушистые

На площади в один гектар - верблюды, куницы, еноты, носухи и другие пушистые четвероногие, а еще страусы. Зверополис под Солигорском организовала семья Буйняковых. Хозяева активно устраивают свою усадьбу и принимают агротуристов. Сельский зоопарк контактный. Животных можно гладить и угощать, но только определенными овощами и фруктами.

Илья Цветков отправился в экспедицию на зооферму.

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