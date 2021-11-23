Зверополис под Солигорском - верблюды, куницы, еноты, носухи и другие пушистые

На площади в один гектар - верблюды, куницы, еноты, носухи и другие пушистые четвероногие, а еще страусы. Зверополис под Солигорском организовала семья Буйняковых. Хозяева активно устраивают свою усадьбу и принимают агротуристов. Сельский зоопарк контактный. Животных можно гладить и угощать, но только определенными овощами и фруктами.