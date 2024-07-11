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Звезда Григория Лепса появилась в фестивальном Витебске
На "Славянском базаре в Витебске" открыли именную звезду народного артиста России Григория Лепса, передает БЕЛТА.
Аллея лауреатов, удостоенных специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию", у Летнего амфитеатра в Витебске пополнилась юбилейным именным васильком. В этом году обладателем высокой награды-премии стал российский эстрадный певец, музыкант, композитор и музыкальный продюсер Григорий Лепс.
"Сегодня на Аллее звезд зажигается новая яркая звезда народного артиста Российской Федерации, уникального певца, прекрасного продюсера Григория Викторовича Лепса. Уважаемый Григорий Викторович, я надеюсь, что вы сегодня очень счастливый человек, потому что стали лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Это является подтверждением вашего таланта на самом высоком уровне. Глава государства оценил вашу работу, как и жители Беларуси. Вас знают во всем мире, ваши песни звучат в эфире всех радиостанций, а концерты собирают аншлаговые залы. Все потому, что в ваших песнях живет настоящая душа", - сказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.
Григорий Лепс отметил, что для него это первая звезда, и выразил надежду, что и не последняя.
"Огромное спасибо белорусскому народу, культуре белорусского народа. Огромное спасибо вам и всем тем, кто оценил, надеюсь, по достоинству мой труд. Огромное спасибо Президенту. Я уважаю ваш народ, искренне считаю его братским народом, хотя являюсь грузином, но русского происхождения", - сказал он.
Вручение состоится сегодня на концерте торжественного открытия XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Фото:sb.by
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