Звездное соцветие голосов и признания в любви - фестивальный Витебск официально распахнул двери для своих друзей

Нити "Славянского базара" продолжают связывать людей по всему миру. Фестивальный Витебск теперь уже официально распахнул двери для своих друзей.

Особую душевную атмосферу в городе на Двинеудается сохранять уже 32 года. Настоящее искусство объединяет народы и государства. Миссия "Славянского базара" - созидать мир. Уверенность в этом высказал наш Президент, накануне открывая фестивальную площадку.

Васильковый форум вот уже треть века - место притяжения настоящих талантов и истинных ценителей искусства. Вся атмосфера праздника - в материале Вероники Буты.

В Витебск едут за особой душевностью и, конечно, за сувенирами. Без подарков вряд ли кто-то останется. Почти три сотни мастеров из Беларуси, России и Эквадора! "Город мастеров" - это о народной дипломатии!

Позывные "Славянского базара" еще больше находят живой отклик в сердцах неравнодушных.

Эти аплодисменты именно об этом. О возможности петь и танцевать, о возможности жить здесь и сейчас, строить планы на будущее. Это благодарность за то, что здесь, на витебской земле, славянские языки звучат с одной сцены! Вопреки!





"Девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" никогда не был так актуален, как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят нет всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о наших странах", - подчеркнул белорусский лидер.

"Из года в год, собираясь под куполом витебского амфитеатра, мы вместе - и белорусы,и россияне, и, уверен, немало здесь и украинцев, и наши гости - создаем мир! И это главная миссия "Славянского базара", - сказал Президент.

Не менее ответственная миссия витебской площадки - зажигать новые звездочки. Из рук Президента Гран-при детского конкурса получил Шерхан Арыстан из Казахстана.

А еще звучат благодарности тем, кто десятилетиями через искусство ведет нас к миру и взаимопониманию. В этом году специальной награды Президента удостоена Елена Спиридович - лицо и голос витебского фестиваля.





Елена Спиридович,лауреат специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию": Знаю, что миром, в котором мы живем, правит любовь. И все очень просто: надо любить то дело, которое ты делаешь, людей, ради которых ты живешь, и любить свою страну. Так я жила до сегодняшнего дня, так буду жить и дальше!

"Всего несколько человек, в том числе и Алена, почувствовали, что фестиваля не будет, он растворится, погибнет, - сказал Александр Лукашенко. - Вернувшись с первого этого своего мероприятия, я это все понял". Президентрассказал об этом не для того, чтобы подчеркнуть свою роль: "И так подчеркивают. Что я сделал, не сделал, плохое, хорошее - все ты. Такая судьба президентов. Но я хочу подчеркнуть, сказать этим самым, что было совсем немного - три, может, четыре человека, может, пять, которые, душой прикипев к нашему фестивалю, уцепились за него мертвой хваткой и просили всех, кого только можно, чтобы его сохранить".

"Мы вручили этот приз (Елене Спиридович. - Прим. БЕЛТА) не зря. Может быть, немножко запоздало. Порой мы вручали тем, кто сегодня оказался по ту сторону баррикад. Это жизнь, бывает всякое. Но мы вручали за искусство, которое эти люди дарили нам и вот этим организаторам. Поэтому, Алена, не скромничай. Ты заслужено получила эту награду. И все те, кто был тогда (несколько человек рядом с тобой), кто спасал этот "Базар", должны понимать, не обижайся, что это и их награда, - немногих, немногих людей", - добавил Александр Лукашенко.

За три десятилетия васильковый фестиваль стал одним из символов славянской культуры. И каждый раз он звучит по-новому. Но всегда в самое сердце! Александр Серов, Варвара, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", группа "На-на", Александр Маршал, Елена Ваенга, Сергей Лазарев и Юрий Антонов. Песни, которые до глубины души. Песни, которые на века!

Летнему амфитеатру, к слову, в этом году 35!

Витебскую сцену уже сложно чем-то или кем-то удивить! Сюда из года в год приезжают артисты - кто умеет ценить и дружить.





Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси: Мы, имея возможность сегодня, в непростое время, собираться на этой сцене фестиваля в Витебске и петь песни, потому, что у нас мирное время. Это все благодаря Президенту.

Александр Серов, народный артист России: Я счастлив, что могу здесь выступить и сказать хорошие слова, о том, что сегодня Беларусь является нашим настоящим другом, партнером.

Не обошлось этим вечером без признаний в любви, не обошлось и без шуточных реприз...