Звездные гости прибывают в Минск на кинофестиваль "Лістапад"

Менее суток остается до старта XXXII Международного кинофестиваля "Лістапад". Минск официально погружается в атмосферу большого кино. Уже 30 октября обновленный кинотеатр "Москва" примет торжественную церемонию открытия, а сейчас в Национальный аэропорт Минск прибывают авиарейсы с гостями, режиссерами и участниками конкурсных программ из десятков стран мира.

Звездные гости прилетают один за другим. Наши первые герои поделились своими ожиданиями от фестиваля.

Рустам Сагдуллаев, актер, лауреат спецприза Президента Беларуси (Узбекистан):

"Во-первых, большое спасибо, что приглашают. Во-вторых, это, наверное, неотъемлемая часть кинематографиста - быть в гуще событий киношных. А здесь вы еще сумели сохранить фестиваль, приглашать гостей и показывать добрые фильмы. Вот, смотрите! Это хвала и честь".

Юсуп Разыков, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Узбекистана, член жюри основного конкурса игровых фильмов:

"Я надеюсь, будет интересная история. Потому что я в первый раз в Беларусь приехал в 1982 году. На "Лістападзе", наверное, раз восьмой. Конечно, я всегда жду чуда от новых фильмов".

Звездные рейсы будут приземляться в Минске на протяжении всего дня и даже ночью. Ждем с нетерпением торжественного открытия, которое состоится совсем скоро.