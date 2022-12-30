Звездные гости, любимые песни и море эмоций - смотрите эксклюзивный новогодний концерт 31 декабря на "Беларусь 1"

Петь в новогоднюю ночь на "Беларусь 1" будут участники проектов "X-Factor в Беларуси" и "Фактор.by", известные белорусские исполнители, среди которых Тео и Ольга Рыжикова, Алена Ланская, арт-группа "Белорусы". Также к ним присоединятся участникимеждународных конкурсов Даниил Мышковец и Анна Трубецкая.