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Звездные гости, любимые песни и море эмоций - смотрите эксклюзивный новогодний концерт 31 декабря на "Беларусь 1"

Звездные гости, любимые песни и море эмоций - смотрите эксклюзивный новогодний концерт 31 декабря на "Беларусь 1"

Главный телеканал страны подготовил эксклюзивный новогодний подарок. 31 декабря зрители "Беларусь 1" увидят грандиозный концерт с участием звездных гостей.

Петь в новогоднюю ночь на "Беларусь 1" будут участники проектов "X-Factor в Беларуси" и "Фактор.by", известные белорусские исполнители, среди которых Тео и Ольга Рыжикова, Алена Ланская, арт-группа "Белорусы". Также к ним присоединятся участникимеждународных конкурсов Даниил Мышковец и Анна Трубецкая.

Известные песни, превосходные постановки и море ярких эмоций ждут всех, кто включит "первую кнопку".

Концерт начнется 31 декабря в 21:45. Встретим 2023 год вместе!

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