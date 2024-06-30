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Звездные походы по дорогам боевой славы вновь набирают популярность - подробнее в проекте "Без ретуши"

Знакомимся с героическим прошлым через маршруты по знаковым местам Беларуси. Звездные походы по дорогам боевой славы вновь набирают популярность. А как это было в недалеком прошлом, расскажет совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный 80-летию освобождения Беларуси (см. видео).

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