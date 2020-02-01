"Звездный поход" по местам боевой и трудовой славы белорусов

Во время зимних каникул Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка организовал интернациональный поход по местам боевой и трудовой славы белорусов. В этом году он юбилейный - 55-ый - и посвящен 75-летию Великой Победы. Участие в нем приняли более 300 человек из 7 стран. Одно из мест на карте нашей страны, где встречали участников похода, небольшая деревня Шапуры в Витебском районе. Именно там находится крупнейшее воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. Особый смысл событию придал тот факт, что среди студентов был и правнук похороненного в Шапурах защитника Отечества.

Более сотни мест памяти, что оставила Великая Отечественная война, отмечено на карте Витебского района. Накануне операции "Багратион" здесь 9 месяцев стоял фронт. Человеческие потери были огромными: во время освобождения района погибли сто тысяч солдат и офицеров.

Никогда не исчезают живые цветы на мемориале в деревне Шапуры. Скромный памятник - единственный для тысяч солдат.



В братской могиле похоронено более 17 тысяч защитников Отечества. Это крупнейшее воинское захоронение в Беларуси времен Великой Отечественной. На плитах - фамилии уроженцев почти всех бывших советских республик.



Сегодня в Шапурах особенно ждут гостей из Казахстана. Вместе с белорусскими студентами в звездный поход отправились учащиеся Евразийского национального университета имени Гумилева. Среди них - Адиль Ягинбай. В Шапурах похоронен его прадед - боец 144-ой стрелковой дивизии Камали Жуваншпаев.



Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа студенты и преподаватели организуют с 1966-го года. В этом году за 5 дней 9 отрядов почтят память погибших в годы войны, возложат цветы к мемориалам, окажут помощь ветеранам и возьмут с собой землю с каждой братской могилы. После окончания похода капсулы будут заложены в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске.



Во время похода будущие педагоги заехали и в Октябрьскую школу Витебского района. Здесь их ждала экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, концерт, воспоминания о героях войны. А сотрудники Музея истории Зароновского края передали гостям список имен солдат из Казахстана, погибших на территории Витебского района и считавшихся исчезнувшими без вести, а также попросили помочь с поисками родственников героев.



