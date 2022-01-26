Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартует 26 января

57-й звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартует сегодня.



Он объединит более 300 человек. Это преподаватели и студенты педуниверситетов нашей страны, России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Во время похода ребята побывают в 10 районах Беларуси, где встретятся с ветеранами войны и труда, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны.

Отметим, накануне ребята почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - возложили цветы у памятника студентам и преподавателям.