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Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартует 26 января
57-й звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа стартует сегодня.
Он объединит более 300 человек. Это преподаватели и студенты педуниверситетов нашей страны, России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Во время похода ребята побывают в 10 районах Беларуси, где встретятся с ветеранами войны и труда, проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны.
Отметим, накануне ребята почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны - возложили цветы у памятника студентам и преподавателям.
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