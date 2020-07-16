Звездный спецрейс прибыл на железнодорожный вокзал Витебска

Все дороги сегодня ведут в Витебск! Здесь открывается XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар" . Он продлится четыре дня и станет самым крупным проектом open-air в Европе.

И хоть поезда международных линий сейчас не курсируют по прежнему графику, для фестивального сообщения сделали исключение. Состав по маршруту Москва – Витебск прибыл с рассветом - в 6:30 утра. Пассажиры - участники Международного фестиваля искусств "Славянский базар": певцы, танцоры, члены технической команды артистов. Маршрут не только самый безопасный, но и довольно быстрый: в пути гости форума провели не больше восьми часов. Это позволило не отойти от репетиционного графика. С 10 утра на главной площадке фестиваля - в Летнем амфитеатре - начнутся прогоны вечернего концерта-открытия.