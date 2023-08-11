Звездопад Персеиды: сотни падающих звезд украсят небо в ночь с 11 на 12 августа

В ночь с 11 на 12 августа небо украсят сотни падающих звезд. Это будет пик метеорного потока Персеиды. Земля пройдет через самую плотную часть облака обломков кометы Свифта-Туттля, и его частицы будут сгорать в атмосфере. Падающие звезды будут хорошо видны в северо-восточной части ночного неба.



