ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Звезды спорта активно участвуют в избирательной кампании

Несмотря на плотный тренировочный график, сегодня в Бресте свой выбор сделала Татьяна Холодович - чемпионка ІІ Европейских игр в метании копья. Она пришла на избирательный участок номер один, чтобы проголосовать досрочно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все