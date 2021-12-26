Звезды спорта и культуры с пожеланиями соотечественникам

Звезды спорта и культуры оставили свой след и задел для будущих поколений ребятам, которые сейчас смотрят на то, как гордо поднимается белорусский флаг на международных соревнованиях и различных конкурсах. Есть куда стремиться. За результаты года этим соотечественникам точно не стыдно, поэтому они желают и вам новых свершений прямо сейчас.