Звуковую рекламу в общественном транспорте могут запретить, а от листовок в почтовых ящиках можно будет отказаться. В Палате представителей готовят к обсуждению изменения в Закон "О рекламе". Всего около 30 поправок. Они касаются букмекерской и риелторской деятельности, рекламы лекарств, информации о трудоустройстве и учебе за границей. Закон многопрофильный, а потому решения по нему требуют комплексного подхода. Главная цель законопроекта - учесть мнение бизнеса и защитить права потребителя. Документ рассмотрят уже на осенней сессии, которая открывается 2 октября.