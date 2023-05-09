Зюганов: Каждый третий белорус положил жизнь на алтарь нашей Великой Победы

Не будь той Победы, мы бы с вами не разговаривали. Гитлер пришел убивать, уничтожать, и Беларусь острее всего это воспринимает. Каждый третий белорус положил жизнь на алтарь нашей Великой Победы. Сегодня нацисты, бандеровцы диктуют свои условия на Украине под руководством англосаксов и натовцев. Они эту гидру снова выкормили, натравили на славянский мир. Нам надо сплачиваться и побеждать. Отцы победили и мы победим!

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета Коммунистической партии России