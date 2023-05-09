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Зюганов: Каждый третий белорус положил жизнь на алтарь нашей Великой Победы
День Победы - один из главных праздников для белорусов и россиян.
И сегодня, когда наши страны подвергаются неприкрытому внешнему давлению, а историю Великой Отечественной пытаются переписать, дата 9 Мая приобретает еще более важное значение.
Не будь той Победы, мы бы с вами не разговаривали. Гитлер пришел убивать, уничтожать, и Беларусь острее всего это воспринимает. Каждый третий белорус положил жизнь на алтарь нашей Великой Победы. Сегодня нацисты, бандеровцы диктуют свои условия на Украине под руководством англосаксов и натовцев. Они эту гидру снова выкормили, натравили на славянский мир. Нам надо сплачиваться и побеждать. Отцы победили и мы победим!
Знаю не понаслышке, многие вещи, которые происходят в наших отношениях с белорусами. Это пример единения настоящего, взаимопонимания. Мы все думаем на одном языке, нам всем дорога наша общая история, нам не впервой стоять плечом к плечу и защищать наши рубежи.
В этом году в Москве усилены меры безопасности, поэтому традиционное шествие "Бессмертный полк"отменили. Оно пройдет в онлайн-режиме.
Но это не коснулось салюта! Сегодня вечером москвичи и гости столицы смогут насладиться праздничным фейерверком.
Фото: ТАСС
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