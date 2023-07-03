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Зюганов поздравил белорусов с главным праздником - Днем Независимости
Он испытывает искренние чувства дружбы и любви к нашей стране с тех пор, как в начале 60-х в Беларуси принимал воинскую присягу и давал клятву верности Красному знамени Октября и Победы. И сегодня, в День Независимости Беларуси, лидер КПРФ от всей души поздравляет белорусов с этой датой. По словам Геннадия Зюганова, мы, как и во времена Великой Отечественной, сражаемся плечом к плечу, защищая свой экономический и политический суверенитет. Сегодня Беларусь и Россия сплотились вместе для того, чтобы отстоять свою независимость.
Мои дорогие друзья и товарищи родной и милой Беларуси! От души поздравляю вас с главным праздником - Днем Независимости Беларуси. Я вас благодарю за мужество и стойкость. Продолжайте лучшие традиции наших народов, которые имеют тысячелетнюю историю. Продолжайте лучшие традиции побед, в связи с тем, что Беларусь каждого третьего положила на алтарь общей Победы, и сражалась самым героическим образом со всеми супостатами и гитлеровскими полчищами, нагрянувшими на нас. Сегодня мы вместе сплотились для того, чтобы отстоять свою независимость от полчищ англосакцев и натовцев. Справимся мы с этим нашествием, но побеждать могут только люди, которые имеют такую историю, которые выражают свое единство в конкретных действиях, прежде всего в сопротивлении нацизму, бендеровщине и нацизму. Мы берем у вас пример, как развивать экономику и держимся также мужественно в это суровое время. От души поздравляю вас еще раз с праздником. Благодарю Президента Александра Григорьевича Лукашенко за стойкость и характер, который он проявляет в это сложное время. И желаю нам всем новых побед. С праздником, дорогие друзья и товарищи, дарагія сябры!
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