Зюганов поздравил белорусов с главным праздником - Днем Независимости

Мои дорогие друзья и товарищи родной и милой Беларуси! От души поздравляю вас с главным праздником - Днем Независимости Беларуси. Я вас благодарю за мужество и стойкость. Продолжайте лучшие традиции наших народов, которые имеют тысячелетнюю историю. Продолжайте лучшие традиции побед, в связи с тем, что Беларусь каждого третьего положила на алтарь общей Победы, и сражалась самым героическим образом со всеми супостатами и гитлеровскими полчищами, нагрянувшими на нас. Сегодня мы вместе сплотились для того, чтобы отстоять свою независимость от полчищ англосакцев и натовцев. Справимся мы с этим нашествием, но побеждать могут только люди, которые имеют такую историю, которые выражают свое единство в конкретных действиях, прежде всего в сопротивлении нацизму, бендеровщине и нацизму. Мы берем у вас пример, как развивать экономику и держимся также мужественно в это суровое время. От души поздравляю вас еще раз с праздником. Благодарю Президента Александра Григорьевича Лукашенко за стойкость и характер, который он проявляет в это сложное время. И желаю нам всем новых побед. С праздником, дорогие друзья и товарищи, дарагія сябры!

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ