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Геннадий Зюганов: Польша ведет себя нагло, от нее пахнет фашизмом
Абсурдность искусственно созданного Варшавой кризиса на белорусско-польской границе легко читается в цифрах: через южные границы в ЕС бегут от 50 до 100 тысяч беженцев. И тормозить 2-3 тысячи человек, которые через Польшу хотят попасть в Германию, нет никакого смысла, хотя и есть мотивы.
Таким мнением о ситуации на белорусско-польской границе с телеканалом "Беларусь 1" поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Это люди, не просто беженцы. Это люди, которые купили билеты, у которых есть ресурсы, которых пригласили в Германию друзья, родственники, знакомые. И они хотели через Польшу попасть туда. Никакого смысла тормозить эти 2-3 тысячи ни у поляков, ни у немцев не было. А нет, надо обострить, надо все сделать для того, чтоб обложить новыми санкциями. Ищут повод. Меня поражает цинизм и наглость ЕС и НАТО. Говорили о правах человека. Вот люди, они шли к вам. По всем европейским законам они имеют право, их пригласили. Но что вы организовали, поляки? Что касается Польши, она ведет себя довольно часто, как вела в истории, провокационно. Ее трижды делили, не надо напрашиваться на четвертый раз, не надо! Не надо! Надо вести себя корректно и грамотно. Мы предлагали, когда делили Чехословакию, вместе обеспечить безопасность, они отказались. Мы предлагали жить мирно, они отказались. И теперь они ведут себя нагло, от них пахнет сегодня фашизмом.
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