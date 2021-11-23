Геннадий Зюганов: Польша ведет себя нагло, от нее пахнет фашизмом

Это люди, не просто беженцы. Это люди, которые купили билеты, у которых есть ресурсы, которых пригласили в Германию друзья, родственники, знакомые. И они хотели через Польшу попасть туда. Никакого смысла тормозить эти 2-3 тысячи ни у поляков, ни у немцев не было. А нет, надо обострить, надо все сделать для того, чтоб обложить новыми санкциями. Ищут повод. Меня поражает цинизм и наглость ЕС и НАТО. Говорили о правах человека. Вот люди, они шли к вам. По всем европейским законам они имеют право, их пригласили. Но что вы организовали, поляки? Что касается Польши, она ведет себя довольно часто, как вела в истории, провокационно. Ее трижды делили, не надо напрашиваться на четвертый раз, не надо! Не надо! Надо вести себя корректно и грамотно. Мы предлагали, когда делили Чехословакию, вместе обеспечить безопасность, они отказались. Мы предлагали жить мирно, они отказались. И теперь они ведут себя нагло, от них пахнет сегодня фашизмом.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Компартии России