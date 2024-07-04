Зюганов: ШОС и БРИКС - уникальные объединения, которые показывают новый курс

Сегодня надо поздравить братскую Беларусь: ее приняли в ШОС, она стала десятой в этом объединении. Я считаю, БРИКС и ШОС - это два уникальных объединения государственно-патриотических сил, которые предложили новый курс вопреки англосаксонскому глобализму. И этот курс не только пробивает себе дорогу в мире, но и показывает пример, как можно быстро реализовать самые амбициозные программы. Среди главных тем на пленуме обсуждался вопрос сохранения истории Великой Отечественной войны. Сегодня самая большая угроза на планете - возрождение нацизма. Поэтому речь шла о проведении второго антифашиского форума. Первый прошел в прошлом году в Минске. Следующий также планируют провести в Беларуси в сентябре или октябре 2024 года. Уже более ста стран дали согласие на участие.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета КПРФ