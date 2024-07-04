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Зюганов: ШОС и БРИКС - уникальные объединения, которые показывают новый курс
ШОС и БРИКС - уникальные объединения, которые показывают новый курс. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на Пленуме союза Компартии в Москве.
Сегодня надо поздравить братскую Беларусь: ее приняли в ШОС, она стала десятой в этом объединении. Я считаю, БРИКС и ШОС - это два уникальных объединения государственно-патриотических сил, которые предложили новый курс вопреки англосаксонскому глобализму. И этот курс не только пробивает себе дорогу в мире, но и показывает пример, как можно быстро реализовать самые амбициозные программы.Среди главных тем на пленуме обсуждался вопрос сохранения истории Великой Отечественной войны. Сегодня самая большая угроза на планете - возрождение нацизма. Поэтому речь шла о проведении второго антифашиского форума. Первый прошел в прошлом году в Минске. Следующий также планируют провести в Беларуси в сентябре или октябре 2024 года. Уже более ста стран дали согласие на участие.
Так же сегодня по поручению Президента Беларуси лидеру КПРФ был торжественно вручен орден Почета. Этой награды Геннадий Зюганов удостоен за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран.
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