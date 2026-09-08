В основе генетического кода белорусов - миролюбие, порядок, справедливость и уважение к истории. Эти качества формировались веками под влиянием непростой исторической судьбы. Об этом в том числе говорили 8 сентября в технологическом колледже Бобруйска. Открытый диалог объединил молодежь в рамках акции "Беларусь адзіная".

Владислав Демиденко, представитель Минского городского штаба молодежного движения "Искра" Белорусской партии "Белая Русь":

"Для нас это, конечно же, общение, общение на равных с молодежью. И самое главное для нас – это донести историю этого праздника, то, как долго этого момента ждали - освобождения Западной Беларуси, потому что как только мы забудем историю, мы обречены повторить это снова".

Полина Вавуло, студентка БГМУ:

"Хочется действительно это искренне донести, что такое любовь к родине, как важно работать на родину, для чего ты это все делаешь, чтобы не совершалось никаких ошибок, чтобы ребята шли с устойчивым пониманием, что наша страна всегда за нас, она нас поддержит. Но и мы тоже должны развиваться, любить, знать свою историю, чтобы быть тем самым единым".

Открытый диалог об уроках истории и о том, как важно защищать независимость своей страны прошел 8 сентября и в Ганцевичском аграрном колледже. Спикеры говорили о значимости Дня народного единства и о том, как важно для белорусов восстановление исторической справедливости.

Илья Петлицкий, учащийся Ганцевичского аграрного колледжа:

"Мероприятие было очень яркое, открытое, все были очень активными. Мы обсуждали вопрос о том, что надо быть едиными в нашей большой белорусской семье. Получился некий обмен мнениями между молодежью."

Юлия Канинец, учащаяся Ганцевичского аграрного колледжа:

"Общаться было легко и приятно. Мы разговаривали о том, что уже проходили на уроках истории Беларуси. Я думаю, что такие встречи очень полезны тем, что они развивают в нас патриотизм и любовь к родине".

Встречи в формате "молодежь - молодежи", организованные обществом "Знание", пройдут по всей стране. Завершится акция масштабным мероприятием в Минске 17 сентября - в День народного единства.