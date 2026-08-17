Издание Politico в своем анализе европейских подходов к поддержке Украины останавливается на позиции Латвии. Официальная Рига явно пытается шантажировать Брюссель. У прибалтов проблемы с деньгами вообще и с наполнением бюджета в частности, а потому они требуют европейской поддержки.

Премьер Латвии добивается от ЕС выделения 7 млрд евро на том основании, что его страна несет ощутимые финансовые потери из-за антироссийских санкций. Вдобавок местный бюджет выделяет в ближайшие 7 лет на военные нужды целых 15 млрд евро (это приблизительно 5 % от ВВП ежегодно).

Такую воинственность Латвия может себе позволить только перейдя на внешнее содержание если не полностью, то в основном. Пока Брюссель на шантаж латышей не ведется, но все может измениться. ЕС тоже не скупится в расходах на войну, занимая деньги на финансовых рынках и потом, как это определяют экономисты, "разбрасывая деньги с вертолета".