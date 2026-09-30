1 октября в Минске пройдет заседание Совета министров Союзного государства

В Минске уже 1 октября пройдет заседание Совета министров Союзного государства. Повестка дня сформирована - 15 вопросов.

В канун важного интеграционного мероприятия премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Обсуждение касалось вопросов торгово-экономического, финансового и промышленного белорусско-российского сотрудничества. Затронули и итоги работы за последние три года.

"В макроэкономической сфере мы разработали и согласовали прогноз социально-экономического развития Союзного государства до 2028 года. Мы видим эффект от нашей интеграции. В промышленной сфере было принято решение о придании продукции российских и белорусских производителей статуса "товар Союзного государства". Создан коллегиальный орган, осуществляющий организацию и координацию деятельности в области обеспечения качества выпускаемой продукции, - Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства. Значительная работа проделана в транспортной сфере: это и выравнивание тарифов на перевозке железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов, и запуск трансграничного пригородного железнодорожного сообщения. Подписан договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства", - отметил Александр Турчин.

До конца 2026 года предстоит еще решить ряд задач по аграрной политике и цифровой подписи. Особое внимание - и теме обеспечения равных прав граждан Беларуси и России. Как отметили на встрече, большинство намеченных планов выполнено.