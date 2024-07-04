Лукашенко о вступлении в ШОС: Этот день войдет в историю Беларуси

Исторический для Беларуси саммит в Астане. Наша страна стала полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества. Важно, что в этом международном альянсе слушают и слышат друг друга, не диктуя свою волю. Лучший ответ на вызовы в глобальной политике - единство и сплоченность, к чему наш Президент и призвал руководителей мировых держав, а также предложил ряд конкретных шагов в направлении создания Большой Евразии.

Беларусь, как и прежде, готова действовать инициативно в вопросах формирования общего пространства безопасности по всем направлениям.



Итак, Республика Беларусь стала новым членом организации. Мы первая, полностью расположенная в Европе страна. С сегодняшнего дня ШОС включает 10 государств Евразийского континента. Это Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.



Масштаб организации впечатляет! Территория стран - членов ШОС - более 35 млн квадратных километров. Общая численность населения около 3,5 млн человек (то есть практически половина населения планеты).



Суммарный ВВП стран Шанхайской организации сотрудничества - 25,5 трлн долларов. По итогам прошлого года рост более 5 %. И это на фоне глобальной рецессии западных экономик.



Этот саммит запомнится и насыщенным переговорным марафоном. На полях ШОС Александр Лукашенко провел встречи с генеральным секретарем ООН и коллегами из разных стран. Турция, Пакистан, Россия, Монголия и конечно Китай. Минск и Пекин продемонстрировали взаимную поддержку и готовность развивать сотрудничество на двустороннем треке.



Из Астаны репортаж Натальи Бреус.



Астана принимает саммит Шанхайской организации ответственно и с казахстанским лоском. Это значит, что все должно быть на высоте! От безопасности до гостеприимства. Несмотря на то, что в столицу прибыло только мировых лидеров больше десятка, а еще высокопоставленные гости и главы международных объединений, множество делегаций старались показать организационный высший пилотаж.



Здесь, конечно же, наши стратегические партнеры Россия и Китай. Си Цзиньпин совместил приезд в Казахстан с государственным визитом. Владимир Путин начал в Астане с серии двусторонних переговоров, которые продолжились даже на неформальном ужине. Глава исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер - он на саммите с приставкой и.о. Второй тур президентских выборов состоится в стране завтра. Приехал наш партнер по ЕАЭС глава Кыргызстана. Друзья по СНГ - президенты Таджикистана и Узбекистана. Премьер Пакистана прибыл лично, а вот премьер Индии Моди прислал на встречу министра иностранных дел. Злые языки поговаривали, в том числе и из-за нежелания так явно засветиться в "антиамериканской кампании".



Официально и категорично Шанхайская организация себя Штатам не противопоставляет, но тут и без слов понятно, что в принципе так оно и есть. В общем, такому подарку, как этот, международный форум на День их независимости не обрадуешься.



Заседание совета глав государств организации начинается с важного процедурного момента. Беларусь к этому шла не просто последние 2 года, а почти лет 15.

Минск еще раньше взял верный курс во внешней политике смог выстроить со всеми участниками нынешней шанхайской семьи прагматичные отношения - здесь не без политического чутья белорусского Президента. Пока суть да дело ШОС набрала политический вес и в итоге превратилась из региональной организации в глобальную.



Показательно, что год, в который нас приняли в ШОС, - 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Это прекрасный подарок белорусскому народу. Пользуясь случаем, хотел бы также сердечно поблагодарить моих коллег, глав государств - членов организации, за единодушную поддержку этого решения. Несколько слов о конкретных направлениях, которым мы в качестве полноправного участника планируем уделять повышенное внимание. Первое, международная безопасность. Глубоко убеждены, что в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный эгоистичный Запад оказался на такое не способен. Там сегодня нет лидеров, способных принимать ответственные решения. Самостоятельно со своей стороны постараемся адаптировать наши инициативы в этой наиболее актуальной сегодня для всех нас сфере. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Внимание будет и экономическим вопросам - есть интересные проекты. Но ШОС - не столько про экономику. Хотя, конечно, взаимовыгодное партнерство участников волнует. И главный вопрос - как торговать санкциям вопреки. Речь все-таки больше про безопасность - финансовую, энергетическую, транспортную, информационную продовольственную.



Третье. Продовольственная безопасность. Вызов в этой области нам бросают не только традиционные факторы, изменение климата и природные катаклизмы, но и искусственные барьеры, в том числе незаконные санкции в отношении удобрений, техники, средств защиты растений, маршрутов поставок. Как результат, люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии, Африки и Латинской Америки, вынуждены голодать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов.

По итогам разговора "шанхайской десятки" подписано порядка 20 документов. Договорились, например, об антинаркотической и энергетической стратегии и сообща противостоять терроризму. Главный документ - Астанинская декларация - дорабатывалась вплоть до встречи глав государств - говорит о намерении стран выстраивать более справедливый международный порядок.



В Шанхайской организации сотрудничества теперь 10 стран. Но есть государства-наблюдатели, ипартнерыпо диалогу. Чтобы пообщаться в кругу единомышленников, проводят заседание в формате "ШОС плюс" - здесь уже к встрече присоединятся президенты Монголии и Азербайджана - свежи еще наши воспоминания от визита в эти страны. Президент Турции, куда визит давно намечен. А еще председатель Народного совета Туркменистана, эмир Катара и генсек ООН.



Александр Лукашенко начнет с того, что важно не только для Беларуси, но и для всех в Шанхайской организации. Здесь нет диктата, здесь слушают и слышат друг друга.



Есть очень емкое высказывание, которое хорошо отражает суть современных процессов: "Как раз сейчас происходят перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены". Председатель КНР Си Цзиньпин. Действительно, мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике. По его словам, в основе этих изменений - рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. Однако "золотой миллиард" эта перспектива не радует. Колонизируя и нещадно эксплуатируя все остальные страны, Запад таким пиратским способом на протяжении веков создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства. Вашингтонско-лондонский гегемон смотрит на мир, как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для него не люди, а средства для достижения личного благополучия. Вот и вся политэкономия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности. В рамках этой философии и был спровоцирован конфликт в Украине, который продолжается до сих пор. И знаем, по какой причине. Как результат - мир сегодня в глубочайшем кризисе. Что мы, члены ШОС, можем сделать в сложившейся ситуации? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Лучший ответ на вызовы в глобальной политике - сплоченность и единство. Лукашенко призывает мировых лидеров к консолидации. Необходимо создавать Большую Евразию. Что для этого нужно? Минск как всегда предлагает конкретные шаги действий, а не льет вводу.



Во-первых, нам нужно выработать концепцию, название и проект которой уже есть, - "Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке". Ее идея возникла по итогам международной конференции, проведенной в октябре прошлого года в Минске. Теперь это уже ежегодное мероприятие по региональной безопасности в нашей столице. Более того, мы рассматриваем его как своего рода евразийскую альтернативу трансатлантической Мюнхенской конференции. Приглашения руководству ваших МИД на минскую конференцию, которая пройдет этой осенью, уже направлены. Ждем участия ваших стран в обсуждении Хартии. Считаем, что она должна быть принята на уровне глав государств. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за недавно высказанные слова поддержки этой инициативы. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Форматов взаимодействия стран на евразийском пространстве хватает помимо ШОС, это Союзное государство, ЕАЭС, ОДКБ. Набирает оборот АСЕАН и Лига арабских государств. По сути, наш Президент предлагает дружить интеграциями. Это теснее свяжет страны.



Ситуация сейчас такова, когда люди в мире находятся в растерянности и неведении. Только что генеральный секретарь ООН подтвердил ту конфликтность и опасность в перспективе развития нашей планеты. Люди ждут некой ориентации и определенности. Это может сделать ШОС. Но это надо летать быстро, потому что время спрессовано. Это не то, что было тогда - после Второй мировой войны и холодной войны. Время требует быстрых шагов. Если мы быстро это сделаем, мы будем впереди. И все мировое сообщество нас будет благодарить. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



А еще усиливать сотрудничество не на словах, а на деле и начинать с финансов: взаимные расчеты в национальных валютах и вообще замахнуться на финансовый институт ШОС.



О том, что мир меняется, скажут лидеры Китая и России. Путин более прямо о многополярности и о том, кто мутит воду в мире. Си Цзиньпин в китайском духе очень по- философски.



В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и полной решительности. Необходимо руководствоваться "шанхайским духом", неуклонно придерживаться пути развития в соответствии с национальными особенностями и реалиями в регионе. Важно совместно построить прекрасный дом для ШОСовской семьи, где народы наших стран могут жить в спокойствии и счастье. Си Цзиньпин, Председатель КНР



Представляется весьма актуальной вынесенная нанаше обсуждение тема: "Укрепление многостороннего диалога- стремление кустойчивому миру иразвитию". Вэтом отражена суть того, чем ШОС занимается ссамого своего основания в2001году, имею ввиду усилия поформированию внашем общем Евразийском регионе атмосферы безопасности идоверия. Вэтой связи мы благодарны заискренние иконкретные предложения стран- участников ШОС помирному урегулированию украинского кризиса, возникшего врезультате абсолютно бесцеремонной иавантюрной политики США иих сателлитов. Россия, как известно, никогда неотказывалась исейчас готова кпродолжению мирных переговоров. Отказалась отпереговоров именно Украина, причем сделала это публично, попрямому указанию изЛондона, азначит- вэтом нет никаких сомнений- иизВашингтона, очем украинские официальные лица говорят прямо иоткрыто. Владимир Путин, Президент России



В Астане в этот раз - настоящий марафон двусторонних встреч. Александр Лукашенко начинает переговоры премьер-министром Пакистана со слов благодарности за поддержку в ШОС и планом работы на двустороннем треке.



Я обязательно постараюсь до конца этого года побывать в Пакистане. Вырисовывается краткий план наших организационных мероприятий в этом году. В сентябре встретятся члены межправкомиссии наших стран. В октябре наш премьер-министр в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС будет у вас в Пакистане. Очень хотел бы, чтобы вы нашли время с ним повстречаться. На этой встрече мы могли бы окончательно рассмотреть план наших действий на перспективу. А во время моего визита в Пакистан до конца этого года мы с вами могли бы утвердить этот план - дорожную карту. Наверное, тот период, когда мы присматривались, изучали друг друга, пытались рассмотреть те направления, по которым мы можем сотрудничать, закончился. Нам пора переходить к конкретным мероприятиям по установлению теснейших связей между нашими странами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Протокол сделал все, чтобы у лидеров получилось провести переговоры те-а-тет. Александр Лукашенко провел встречу со своим коллегой из Турции. Минск и Анкара всегда поддерживают контакт. Торговля превышает миллиардный рубеж. Для прессы без заявлений.



За закрытыми дверями прошла и встреча с генсеком ООН. Беларусь с высокой трибуны всегда выступала с глобальными инициативами, всегда принципиально и всегда против односторонних принудительных мер.



Но еще больше внимание журналистов было приковано к переговорам Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. В 2023 году Президент Беларуси дважды посетил с визитом Китай. У Минска и Пекина - серьезные планы по развитию всепогодного и стратегического партнерства.



Вчера в вашей стране отметили День Независимости, а сегодня ваша страна стала полноценным членом ШОС. Я вас горячо поздравляю. Мы обязательно будем способствовать дальнейшему стабильному развитию наших отношений и двигаться в этом направлении семимильными шагами. Си Цзиньпин, Председатель КНР



Спасибо за колоссальную поддержку Беларуси на пути к членству в ШОС. Я очень рад, что вы становитесь председателем, это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы продвигаете в ШОС (глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом - вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте), мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



После основательного разговора лидеры Беларуси и Китая вернулись на заседание ШОС плюс и даже уже после немало общались один на один в закрытом формате, подключая министра иностранных дел.

