11 апреля Президент Беларуси отправится на Дальний Восток России

Экономика, ситуация вокруг Украины и космос. Александр Лукашенко намерен 11 апреля отправиться на Дальний Восток, где запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Президент Беларуси отправится на Дальний Восток России.

На недавнем заседании Совета безопасности, где глава нашего государства анонсировал встречу, речь шла о том, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада и какие вопросы требуют президентской ревизии.

Известно, что в День космонавтики вместе лидеры посетят космодром Восточный в Амурской области, где и пройдут переговоры. Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские специалисты готовы участвовать в строительстве этого стратегического объекта, как и других. Белорусы, к слову, уже строят жилье в Курской и Калининградской областях, социальные объекты - в Калужской, Воронежской и Ленинградской.