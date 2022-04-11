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11 апреля Президент Беларуси отправится на Дальний Восток России
Экономика, ситуация вокруг Украины и космос. Александр Лукашенко намерен 11 апреля отправиться на Дальний Восток, где запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Президент Беларуси отправится на Дальний Восток России.
На недавнем заседании Совета безопасности, где глава нашего государства анонсировал встречу, речь шла о том, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада и какие вопросы требуют президентской ревизии.
Известно, что в День космонавтики вместе лидеры посетят космодром Восточный в Амурской области, где и пройдут переговоры. Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские специалисты готовы участвовать в строительстве этого стратегического объекта, как и других. Белорусы, к слову, уже строят жилье в Курской и Калининградской областях, социальные объекты - в Калужской, Воронежской и Ленинградской.
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