11 октября в Ашхабаде пройдет заседание Совета глав государств СНГ

Как продвинуться в интеграции, развивать сотрудничество и общую экономику и как обеспечивать безопасность на пространстве СНГ - именно об этом будет идти речь в Туркменистане.



Своеобразный задел для переговоров первых лиц сегодня сделали министры иностранных дел. Помимо утверждения программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами, что поможет более тесной координации работы на международной арене, подготовили и серьезный пакет документов. Он завтра ляжет на стол президентам для обсуждения. В частности, проект обращения глав государств СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.



На саммите лидеров в Ашхабаде ожидается принятие декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ. Что касается Беларуси, наша республика была, есть и останется активнейшим участником Содружества. Из туркменской столицы - репортаж Ольги Макей.



За время существования СНГ Туркменистан председательствует в Содружестве лишь во второй раз. И хотя де-факто страна в числе основателей, де-юре даже не член объединения (Устав СНГ не подписан). Впрочем, эти формальности не мешают официальному Ашхабаду быть инициативным участником и гостеприимным хозяином саммита. А самая южная столица СНГ гостей встречает во всех смыслах тепло.