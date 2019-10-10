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11 октября в Ашхабаде пройдет заседание Совета глав государств СНГ
Как продвинуться в интеграции, развивать сотрудничество и общую экономику и как обеспечивать безопасность на пространстве СНГ - именно об этом будет идти речь в Туркменистане.
Своеобразный задел для переговоров первых лиц сегодня сделали министры иностранных дел. Помимо утверждения программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами, что поможет более тесной координации работы на международной арене, подготовили и серьезный пакет документов. Он завтра ляжет на стол президентам для обсуждения. В частности, проект обращения глав государств СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
На саммите лидеров в Ашхабаде ожидается принятие декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ. Что касается Беларуси, наша республика была, есть и останется активнейшим участником Содружества. Из туркменской столицы - репортаж Ольги Макей.
За время существования СНГ Туркменистан председательствует в Содружестве лишь во второй раз. И хотя де-факто страна в числе основателей, де-юре даже не член объединения (Устав СНГ не подписан). Впрочем, эти формальности не мешают официальному Ашхабаду быть инициативным участником и гостеприимным хозяином саммита. А самая южная столица СНГ гостей встречает во всех смыслах тепло.
В Ашхабаде прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
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Эти слова звучат во время назначения нового белорусского посла в Туркменистане. С момента той встречи с белорусским лидером прошел ровно месяц, а потому логичный вопрос дипломату от журналистов уже в Ашхабаде: так удалось ли сблизить позиции?
Вячеслава Бескостого мы застали накануне как раз после церемонии вручения верительных грамот президенту Туркменистана. Потому посол в официальной форме белорусских дипломатов. И хотя такой образ тоже вызывает репортерский интерес, от главной темы не уходим.
Направлений много: например, в Туркменистане работают 10 000 единиц белорусских МАЗов, в полях и наши тракторы. Технике нужно сервисное обслуживание. Такой центр, где заодно будут продавать и всю линейку, появится совсем скоро. Нам интересен и туркменский хлопок. Словом, идеи для роста товарооборота есть.
Как раз на развитие отношений на платформе СНГ направлен документ, который завтра предложат к подписанию президентам. Это декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве. В ней прописаны механизмы партнерства как внутри СНГ, так и на внешнем контуре.
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