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12 граждан Беларуси в Подмосковье госпитализированы с подозрением на менингит
Из-за вспышки инфекционного менингита, произошедшей в Московской области, госпитализированы 12 граждан Беларуси. Об этом БелТА сообщили в посольстве Беларуси в России.
"12 граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, 8 находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", - отметили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что всем заболевшим в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Союзного государства в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. "Посольство готово в пределах возможностей оказать гражданам Беларуси требуемое содействие", - заявили в диппредставительстве.
"Посольство Беларуси продолжает мониторинг ситуации со вспышкой инфекционного менингита на одном из предприятий в городском округе Истра. Находимся в постоянном контакте с представителями Министерства здравоохранения Московской области, Управлением Роспотребнадзора по Московской области, лечебными учреждениями", - добавили в дипмиссии.
Согласно данным СМИ, вспышка инфекционного менингита произошла среди работников склада компании Ozon. Роспотребнадзор по Московской области взял на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита в Подмосковье у работников предприятия. Там проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.
Фото:Белновости
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