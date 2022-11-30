12 граждан Беларуси в Подмосковье госпитализированы с подозрением на менингит

Из-за вспышки инфекционного менингита, произошедшей в Московской области, госпитализированы 12 граждан Беларуси. Об этом БелТА сообщили в посольстве Беларуси в России.

"12 граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, 8 находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", - отметили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что всем заболевшим в соответствии с действующей нормативно-правовой базой Союзного государства в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь. "Посольство готово в пределах возможностей оказать гражданам Беларуси требуемое содействие", - заявили в диппредставительстве.

"Посольство Беларуси продолжает мониторинг ситуации со вспышкой инфекционного менингита на одном из предприятий в городском округе Истра. Находимся в постоянном контакте с представителями Министерства здравоохранения Московской области, Управлением Роспотребнадзора по Московской области, лечебными учреждениями", - добавили в дипмиссии.

Согласно данным СМИ, вспышка инфекционного менингита произошла среди работников склада компании Ozon. Роспотребнадзор по Московской области взял на контроль ситуацию со случаями инфекционного менингита в Подмосковье у работников предприятия. Там проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.



