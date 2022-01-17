140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о действиях польских силовиков на границе - подробности в рубрике "Площадка"

Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело за преступления против безопасности человечества. Речь о зверствах польских силовиков на границе. Материалы дела также будут направлены в международные организации. В Польшу в начале декабря ушло поручение об оказании правовой помощи. В ответ тишина.

140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о зверствах польских силовиков на границе. Есть факты, истории, протоколы допросов, читать которые спокойно невозможно. Каким зверьем нужно быть, чтобы творить с людьми такое. Все это собрано в пяти томах дела.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по преступлениям против безопасности человечества после того, как польские силовики на границе травили людей (даже годовалых детей) опасными химикатами, почти в минусовую температуру "расстреливали" из водометов, взрывали светошумовые гранаты, распыляли газ. Это на нашей территории. В пяти томах дела также собраны факты за период, к примеру, с 8 по 16 ноября: о депортации, пытках и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию беженцев. Задокументировано и то, как поляки устанавливали дополнительные заграждения, военизированные вооруженные патрули и оцепления, использовали авиационную технику. Все это я видела сама. Том первый дела, кстати, начинается с копий международных документов, касающихся беженцев. Это чтобы освежить память "забывчивых" евросоюзников.

На изъятых образцах найдены сильнодействующие ядовитые химические вещества токсического и раздражающего действия

Что показали экспертизы после водометного обстрела? На изъятых образцах - контейнерах светошумовых гранат, детской люльке, грунте, растениях, верхней одежде, технике журналистов - найдены сильнодействующие ядовитые химические вещества токсического и раздражающего действия. Не менее чем у 30 потерпевших химикаты вызвали отравления, ожоги и другие телесные повреждения.

Для системного анализа следователи изучали материалы и из других регионов. К примеру, о неоказании помощи и выдворении 29 октября с территории Польши в Каменецком районе трех граждан Сирии, которые имеют вид на жительство в ФРГ. Еще трех граждан Ирака, один из них нес на руках тело своего брата. Человек с сахарным диабетом умер из-за отказа польских полицейских предоставить инсулин.

Зеяд из Ирака тоже был на польской территории, когда у него отказали ноги. Он просил стражей границы помочь, не дать ему умереть. Но те вышвырнули человека за колючую проволоку возле деревни Подлипки Гродненского района. 24 октября беженца не стало, переохлаждение. 21 ноября возле погранзаставы "Песчатка" Каменецкого района нашли граждан Ирака с множественными переломами ног. Это тоже после встречи с польскими стражами границы.

Вот еще. Со слов мужа убитой Вафы, польскую границу семья пересекла 10 сентября, через 9 дней их нашли "люди с оружием в военной форме, которые общались на английском и польском языках". Один из них ударил, толкнул женщину, та упала лицом в землю, стала задыхаться. Люди просили вызвать скорую. Говорили, что заплатят, на что дама в военной форме перезарядила пистолет, потребовав идти в Беларусь. Забрать оставшуюся в лесу одежду, обуться поляки не разрешили. Мужчина перенес жену через границу. Уснули в лесу, рассказывал он следователям: "Сын разбудил меня и сказал, что мама не двигается. После случившегося я видел тех военнослужащих на территории Польши. Они наблюдали за тем, как сотрудники из Беларуси оказывали нам помощь".

Каменецкий район. У пограничного знака - след волочения, недалеко от польской границы - труп

Каменецкий район. У пограничного знака - след волочения, недалеко от польской границы - труп. У человека был сахарный диабет с гипергликемической комой, пневмония, гнойный бронхит. Его тоже убили поляки. Не помогли, просто выбросили, оставив умирать в лесу.

Расследование продолжается. Ни нагромождения колючей проволоки, ни танки с бронемашинами, ни вооруженные до зубов десятки тысяч польских вояк у наших границ не спасут преступников от ответственности. Все данные будут направлены для дачи правовой оценки в международные организации, включая ООН, Совет Европы. Напомним, у преступлений против человечества нет срока давности. Согласно международным нормам.